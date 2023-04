'Moana' vai ganhar remake com atores e produzido por Dwayne Johnson

"Moana" entrou na fila de animações da Disney que vão ganhar um remake com atores. A companhia anunciou nesta segunda (3) o projeto, que terá participação de Dwayne Johnson.



O ator dublou o personagem Maui no original, lançado nos cinemas em 2016. Ele está confirmado no mesmo papel para o novo filme, agora em carne e osso. Uma data de estreia não foi anunciada.





O longa será produzido pela Disney em parceria com a Seven Bucks Productions, estúdio comandado por Johnson. Intérprete da protagonista na animação, Auli'i Cravalho deve atuar como produtora executiva do projeto junto de Scott Sheldon.





Também está confirmado o retorno de Jared Bush, roteirista da animação que agora deve escrever o roteiro do remake.





A produtora não anunciou um diretor ou confirmou o envolvimento de Lin-Manuel Miranda, compositor que foi responsável pelas canções do filme original.





Músicas como "You're Welcome" e "How Far I'll Go" foram sensações na época do lançamento da animação, que foi indicada a duas categorias do Oscar e arrecadou US$ 665 milhões, ou R$ 3,37 bilhões, ao redor do mundo.





O filme é a animação mais recente do estúdio a ganhar uma nova versão com atores na Disney. Até então, o estúdio apostava em produções consideradas clássicas ou pertencentes à fase chamada de "renascença Disney", lançadas nos anos 1980 e 1990.





Entre os remakes lançados, já há filmes live-action de "O Rei Leão", "Aladdin" e "Cruella". Este ano, o estúdio distribui versões com atores de "Peter Pan" e "A Pequena Sereia".