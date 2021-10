Modelo brasileira e empresário iraniano formam casal em "Casamento às Cegas"

A modelo catarinense Ana Prado, 29, gosta de frequentar exposições de arte. Já o empresário iraniano Shayan, 30, adora praticar esportes, em especial basquete. Ela é caseira, ele gosta de balada na sexta à noite. Ambos preferem pizza sem ketchup.

Os dois poderiam ter se encontrado casualmente em algum aplicativo de namoro, mas acabaram formando um dos casais mais queridos da versão brasileira do Casamento às Cegas, da Netflix. No programa, se conheceram primeiro só por voz, com uma parede entre eles enquanto conversavam.

Mesmo assim, noivaram ali mesmo e, na sequência, partiram para uma lua de mel antecipada. A partir desta quarta-feira (13), nos novos episódios do reality show, eles também enfrentam a dura realidade de morar juntos, o que pode mudar radicalmente a dinâmica de qualquer relacionamento.





À Folha de S.Paulo, Ana conta que já conhecia a versão internacional do reality show e, por isso, quando soube que haveria a versão brasileira, resolveu participar. "Já tinha assistido umas três vezes", revela. "Sou muito fã desse reality, fã de quem criou, fã da dinâmica, fã de tudo (risos)."

Ela encarou a participação como uma forma de autoconhecimento. "Acho preocupante a forma como nos relacionamos aqui fora", afirma. "Pessoas são tratadas como objetos, como coisas descartáveis e não fomos criados para isso."





"Vivemos contra a nossa própria existência, numa eterna autossabotagem dos nossos próprios sentimentos e corpos", continua. "Se existe amor ou a possibilidade dele, por que não? Estou dentro de tudo aquilo que pode me aprimorar como ser humano. Criar laços profundos, faz parte dessa revolução."





Já o noivo que ela encontrou no programa é bem mais pragmático. Shayan (ou Shay, como é chamado no reality) diz que aceitou o programa "porque queria casar". "Já estava nessa vibe, então, quando me convidaram, eu falei: 'Isso é um caminho que Deus está colocando para mim, então estou dentro'."





"Eu não sabia que podia achar alguém dessa forma e me apaixonar, mais fui com o coração aberto", garante. Ao contrário de Ana, o empresário contou que não conhecia o formato até participar dele. "Eu assisti depois de participar, pois fiquei curioso em saber como foi lá fora", diz.





Ambos dizem que foi complicado conseguir manter em segredo tudo o que ocorreu nas gravações, que começaram em janeiro. "Fiquei meses querendo gritar para o mundo todo sobre o quão maravilhosa foi essa experiência", comenta Ana.





"Guardar segredo é sempre difícil, ainda mais quando todo mundo vem te perguntar sobre o que aconteceu e querendo saber mais", concorda Shay. "Mas agora já tenho uma resposta pronta: 'Você vai saber nos próximos episódios'."





Com a estreia dos primeiros episódios, no último dia 6, parte do que ocorreu já pode ser conferida. E eles contam que a reação de amigos, familiares e até de desconhecidos nas redes sociais tem sido a melhor possível. "Nossa, todo mundo está adorando", diz o iraniano. "Muitas energias boas."





"Tem sido incrível!", conta Ana. "Nunca imaginei, sequer por um segundo, que receberia tanto carinho. Tem sido lindo ver as pessoas torcendo e acreditando no amor. Precisamos colocar amor no mundo, gente, precisamos nos curar."





Os dois continuam sem poder dar spoilers do que ocorre nos episódios finais, que só serão disponibilizados no dia 20. Ninguém sabe se eles de fato subirão ao altar ou se continuam a busca pelas respectivas caras-metades longe das câmeras.





Mesmo assim, ambos já avaliam como positiva a experiência. "Valeu muito à pena", diz Shayan. "Porque eu achava que amor não existia mais. Mas foi provado para mim que o amor ainda existe."





Ana concorda. "[Foi] bem mais que qualquer palavra possa explicar, de tão significativo que foi para mim", garante. "Transbordo muito mais de mim mesma hoje, transbordo muito mais amor e é para isso que estou aqui na Terra: para viver de forma plena, aprender e retribuir."