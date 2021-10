Namoro de Gigi Hadid e Zayn Malik chega ao fim, segundo revista

A modelo Gigi Hadid, 26, e o cantor Zayn Malik, 28, estão separados, segundo a People. Pessoas próximas disseram que ela está focada exclusivamente no melhor para a filha Khai, e que a mãe da modelo é muito protetora e quer o melhor para a filha e neto.

"Gigi está focada exclusivamente no melhor para Khai. Ela pede privacidade durante esse tempo", disse o representante de Gigi em um comunicado. Os representantes de Yolanda e Malik não responderam a vários pedidos de comentários.

Malik chegou a divulgar um comunicado após um relatório do TMZ de que a mãe de Gigi, Yolanda, estava considerando preencher um relatório policial contra Malik por agredi-la, de acordo com fontes não identificadas. Malik disse negou "veementemente" as "falsas alegações" de Yolanda de que a agrediu.





Em um comunicado divulgado no Twitter, Malik disse que queria criar "um lugar onde questões familiares particulares não sejam lançadas no cenário mundial para que todos possam cutucar e desmascarar", escreveu. Ele acrescentou ainda que o incidente "era e ainda deveria ser um assunto privado."

Várias fontes confirmaram à People que Malik estava se referindo a Yolanda em sua declaração na mídia social.





Os ex-namorados são pais do bebê Khai, que agora tem 13 meses. Em setembro, o casal deu a ela uma festa de aniversário - e vários membros da família a homenagearam com tributos emocionantes .