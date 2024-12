Morre no Paraná Eduardo Tadeu, nome das artes múltiplas de Londrina

Faleceu nesta quarta-feira (25), em Umuarama (PR), o artista visual Eduardo Tadeu.





Desenhista, quadrinista, ilustrador, Edu, como era conhecido, participou intensamente de várias atividades artísticas, incluindo exposições individuais, como "Reprogravura" (2009), em Londrina, na qual já inseria o uso de novas tecnologias nas artes, até coletivas como a exposição "Um Canto ao Poeta" (2017), em Manaus (AM), que reuniu obras de artistas brasileiros reconhecidos em homenagem ao poeta amazonense Thiago de Mello. O conjunto dessas obras foi adquirido pelo governo do Amazonas.

Tadeu também colaborou com a Folha de Londrina nos anos 90, período em que fez ilustrações para a coluna do jornalista Paulo Francis, juntamente com outros artistas locais, e também foi um dos fundadores de uma cooperativa que reunia artistas de Londrina e Apucarana nos anos 2000.





Além disso, ele se dedicou à criação de bonecos e ministrou oficinas de arte sobre técnicas variadas em Londrina, através do Promic - Programa Municipal de Incentivo à Cultura - e outros editais.

Mas suas principais criações são os quadrinhos que revelam a criatividade de seus temas e a autenticidade de seu traço.