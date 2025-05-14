Morte volta a assustar em franquia de 'Premonição', que estreia nesta semana em Londrina

Quase 15 anos após o último filme da franquia, “Premonição 6: Laços de Sangue” coloca, desta vez, uma família no foco da perseguição da poderosa e inescapável força da Morte, em uma trama que atravessa gerações. Talvez seja esse o grande trunfo da sequência, que se renova e se atualiza. O longa-metragem estreia oficialmente quinta-feira (15), mas há sessões de pré-estreia já nesta quarta (14), em todos os principais cinemas de Londrina.





Uma jovem universitária decide voltar à cidade onde cresceu para tentar entender os macabros sonhos que vem tendo com a morte de toda a sua família. Para entender os pesadelos, a jovem procura a única pessoa que pode quebrar o ciclo fatal, sua avó, que aparentemente salvou a vida de dezenas de pessoas na década de 1960 - justamente depois de ter a visão de uma tragédia. Empenhada nessa busca por salvar sua família de um destino brutal e fatal, ela precisará entender as peças de um quebra-cabeças para interromper a maldição.





A crítica especializada tem apontado justamente o fato de o enredo colocar uma família no protagonismo como trunfo para a renovação de uma franquia que foi lançada há 25 anos. Ao atualizar o estilo com uma família no centro do foco da Morte, o gênero se reinventa e ganha fôlego para conquistar as novas gerações.



