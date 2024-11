Mostra de Música de Câmara inicia temporada nas igrejas de Londrina

A 14ª Mostra de Música de Câmara começa neste domingo (1) celebrando os 90 anos de Londrina com a série Música nas Igrejas com a Orquestra de Câmara Solistas de Londrina. As apresentações serão sempre aos domingos, (dias 1, 8 e 15 de dezembro) em igrejas da cidade, com entrada gratuita para todo o público.





No 1º de dezembro, às 11h, a Orquestra se apresenta no Santuário Nossa Senhora do Silêncio (R. Cmte. Carlos Alberto, 222 - Jardim Caravelle), e às 19h30 apresenta o mesmo concerto na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes (Rua Santo Estevan, 70 - Vila Siam).

No dia 08 de dezembro, a partir das 19h30, quem recebe a Orquestra é a comunidade do Santuário Nossa Senhora de Aparecida (Rua Grajaú, 257 - Vila Nova). No dia 15, encerrando os concertos nas igrejas, às 10h30, a Orquestra faz concerto na Paróquia Nossa Senhora do Carmo (R. Darcirio Eger, 568 - Shangri-lá). No repertório serão executadas obras de Vivaldi, Händel, Bach, Mozart, Schubert e Piazzolla, além de canções tradicionais de Natal.





REPERTÓRIO

Evgueni Ratchev, diretor artístico da Orquestra de Câmara Solistas de Londrina, explica que o repertório foi escolhido pensando em criar um desenho musical que vai da espiritualidade barroca de Vivaldi, passa pelo equilíbrio clássico de Mozart e Schubert e termina com a intensidade contemporânea de Piazzolla.





“Muitas dessas composições nasceram dentro das igrejas, principalmente, no Renascimento quando o clero contratava e incentivava os compositores. Schubert e Mozart, conhecidos por suas melodias expressivas, também contribuíram com um repertório sacro notável. Vivaldi, Bach e Händel são considerados os grandes mestres da música sacra”, conta.





