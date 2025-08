Mostra Grita celebra a palhaçaria feminina com programação totalmente criada por mulheres

Existe algo de revolucionário quando mulheres ocupam espaços masculinos e os transformam com sua sensibilidade e força. É exatamente isso que acontece nesta 2ª edição da Mostra Grita - À Gosto das Palhaças, que promete movimentar o cenário cultural de Londrina entre 08 de agosto a 1º de setembro.





O que torna esta mostra única vai além da qualidade artística dos espetáculos. Trata-se de um evento que nasce inteiramente de mãos femininas - da concepção à produção, da curadoria à execução. A Grita Cia. de Palhaças, formada pelas atrizes Aneliza Paiva, Juliana Galante e Mariana Ferrari, materializou um sonho de criar um espaço genuíno de visibilidade para o trabalho de mulheres na palhaçaria. "Nós queremos que tenham mais palhaças e outros grupos de palhaçaria feminina, e para isso é preciso que as pessoas vejam, é preciso assistir, estudar, saber que existe", explicam as organizadoras.

A programação contempla não apenas o público adulto, mas abraça também as crianças, reconhecendo que a formação de uma nova geração de espectadores - e futuras artistas - começa cedo. Os espetáculos transitam entre o humor crítico e a poesia, entre a reflexão social e o puro deleite, sempre com o olhar sensível que caracteriza o trabalho dessas mulheres.





Agosto das mulheres

Entre os destaques estão apresentações do Circo di SóLadies | Nem SóLadies, de São Paulo, com os espetáculos "A História Não Contada das Músicas Infantis" e "Choque Rosa". De Brasília, Ana Luiza Bellacosta apresenta "Madame Frôda in (quase) Concert", e Silvia Leblon, também de São Paulo, oferece o espetáculo "Spirulina em SPATHÓDEA".

“Essas artistas são conhecidas por seus trabalhos no Brasil todo, e conseguir trazê-las para Londrina em uma Mostra realizada e produzida por mulheres palhaças daqui, era um sonho e agora uma conquista e tanto. Essa movimentação artística ajuda a visibilizar nosso trabalho enquanto grupo de palhaçaria feminina, mas enquanto classe artística também.”





Grita no palco

A Grita, anfitriã da mostra, apresenta três trabalhos próprios: "Ao Ponto", "As Multidançarinas" e "Meta For Mosa", além de levar às escolas municipais o espetáculo "Histórias sem pé nem cabeça, mas com coração" e conduzir a oficina "Palhaçaria na Infância".

Toda a programação será com contribuição no chapéu ou por meio da doação de 01 item de higiene feminino.





Oficinas para crianças e mulheres

O evento contará com duas oficinas gratuitas: Palhaçaria Na Infância – ministrada pela Grita Cia. De Palhaças, fechada e direcionada para o público infantil da Escola Municipal Roberto Alves Lima Júnior.

Já, a oficina “Rir Sem Oprimir - Introdução À Palhaçaria Feminista”, será conduzida pelo Circo di Sóladies I Nem Sóladies, e é direcionada exclusivamente para o público feminino (cis e trans), acima de 18 anos. A atividade é gratuita e será realizada no dia 08 de agosto na Vila Triolé, com a doação de um item de higiene feminino. A inscrição deve ser feita através do link:





Realizada com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), o evento tem a parceria da Secretaria Municipal de Cultura de Londrina e o apoio da Vila Cultural Triolé.





Programação

Dia e horário: 08 de agosto, sexta-feira às 19h

Oficina: “Introdução à palhaçaria feminista” com Circo di SóLadies | Nem SóLadies (SP) - Acima de 18 anos

Local: Vila Triolé (Rua Etienne Lenoir, 155)





Dia e horário: 09 de agosto, sábado às 11h

Espetáculo: “A História Não Contada das Músicas Infantis” com Circo di SóLadies | Nem SóLadies (SP)

Local: Calçadão em frente ao Teatro Ouro Verde





Dia e horário: 10 de agosto, domingo às 19h

Espetáculo: “Choque Rosa” com Circo di SóLadies | Nem SóLadies (SP)

Local: Vila Triolé (Rua Etienne Lenoir, 155)





Dia e horário: 16 de agosto, sábado às 19h

Espetáculo: “Ao Ponto” com Grita Cia de Palhaças

Local: Vila Triolé (Rua Etienne Lenoir, 155)





Dia e horário: 17 de agosto, domingo às 19h

Espetáculo: “Madame Frôda in (quase) Concert” com Ana Luiza Bellacosta (DF)

Local: Vila Triolé (Rua Etienne Lenoir, 155)





Dia e horário: 23 de agosto, sábado às 19h

Espetáculo: “As Multidançarinas” com Grita Cia de Palhaças

Local: Vila Triolé (Rua Etienne Lenoir, 155)





Dia e horário: 24 de agosto, domingo às 19h

Espetáculo: “Spirulina em SPATHÓDEA” com Silvia Leblon (SP)

Classificação: Livre – Indicado para adultos

Bate-papo: Processos de Criação com a atriz - Silvia Leblon (SP)

Local: Vila Triolé (Rua Etienne Lenoir, 155)









Dia e horário: 27 de agosto, quarta-feira no período da manhã





Espetáculo: “Histórias sem pé nem cabeça, mas com coração" com Grita Cia de Palhaças

Local: Apresentação fechada para o público da Escola Municipal Roberto Alves Lima Júnior (Av. Custódio Venâncio Ribeiro, 250 - Gleba Ribeirão Limeira)





Dia e horário: 27 de agosto, quarta-feira à tarde

Espetáculo: “Histórias sem pé nem cabeça, mas com coração" com Grita Cia de Palhaças

Local: Apresentação fechada para o público da Escola Municipal Roberto Alves Lima Júnior (Av. Custódio Venâncio Ribeiro, 250 - Gleba Ribeirão Limeira)





Dia e horário: 31 de agosto, domingo às 19h

Espetáculo: “Meta For Mosa” com Grita Cia de Palhaças

Local: Vila Triolé (Rua Etienne Lenoir, 155)





Dia: 01 de setembro, segunda-feira

Oficina: “Palhaçaria na Infância” com Grita Cia de Palhaças

Local: Atividade fechada para o público da Escola Municipal Roberto Alves Lima Júnior (Av. Custódio Venâncio Ribeiro, 250 - Gleba Ribeirão Limeira)





