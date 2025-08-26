Mostra Grita entra na reta final em Londrina

A Mostra Grita - À Gosto das Palhaças, evento sediado em Londrina e que reúne apresentação de espetáculos e oficinas, entra na reta final. A mostra, voltada ao trabalho de palhaças e artistas mulheres, começou no dia 08 de agosto e termina em 1º de setembro.





Na quarta-feira (27), os estudantes da Escola Municipal Roberto Alves Lima Júnior, situada na Gleba Ribeirão Limeira, zona leste da cidade, poderão conferir o espetáculo “Histórias sem pé nem cabeça, mas com coração", com a Grita Cia de Palhaças. A apresentação é exclusiva para os alunos da escola e será feita em dois horários, pela manhã e a tarde.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Em “Histórias sem pé nem cabeça, mas com coração" a palhaça Adelaide vai divertir a criançada com três histórias que falam de forma cômica e particular sobre a importância da liberdade, do respeito às diferenças, do amor-próprio e da empatia. O espetáculo narra o nascimento da chuva, do sol e do arco-íris, para tocar onde for preciso, de forma leve e sensível, dentro do universo de cada pessoa.





Domingo, na Vila Triolé

Publicidade

A Mostra Grita prossegue no domingo (31), às 19h, na Vila Cultural Triolé, com a apresentação do espetáculo “Meta For Mosa”, protagonizado também pela Grita Cia de Palhaças. No palco, três palhaças, cada uma à sua maneira, lidam com as dores de ser mulher e fazem um convite à liberdade, dialogando com a metáfora da lagarta, que no tempo dela, sai do casulo e voa como uma borboleta.





Dirigido por Adelvane Neia, “Meta For Mosa” é uma celebração das relações que aceitam e respeitam a individualidade das mulheres numa sociedade machista, que as aprisiona em um mesmo padrão. Não haverá a cobrança de ingresso, mas o público pode fazer uma contribuição no chapéu ou doar de um item de higiene feminino.

Publicidade





Oficina de palhaçaria

Na segunda-feira (01), a Mostra Grita promove a sua última atividade, com a oficina: “Palhaçaria na Infância”, ministrada pela Grita Cia de Palhaças. A atividade é exclusiva e direcionada para o público da Escola Municipal Roberto Alves Lima Júnior (Avenida Custódio Venâncio Ribeiro, n°250 - Gleba Ribeirão Limeira).

Publicidade





Realizada com recursos da PNAB (Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura), a 2ª Mostra Grita - À Gosto das Palhaças tem a parceria da Secretaria Municipal de Cultura de Londrina e o apoio da Vila Cultural Triolé e Vivah Farmácia de Manipulação.





Agenda:

Publicidade

Espetáculo: “Histórias sem pé nem cabeça, mas com coração" com Grita Cia de Palhaças

Quando: quarta-feira (27)

Publicidade

Onde: Escola Municipal Roberto Alves Lima Júnior (Avenida Custódio Venâncio Ribeiro, 250 - Gleba Ribeirão Limeira)

Horário: manhã e tarde

Publicidade

Exclusivo para alunos e professores da escola





Espetáculo: “Meta For Mosa”, com Grita Cia de Palhaças

Quando: domingo (31)

Onde: Vila Triolé (Rua Etienne Lenoir, 155)

Horário: 19h

Ingresso: contribuição no chapéu ou doação de um item de higiene feminino.





Oficina: “Palhaçaria na Infância” com Grita Cia de Palhaças

Quando: segunda feira (1°)

Onde: Escola Municipal Roberto Alves Lima Júnior

Exclusiva para alunos e professores da escola









BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.



