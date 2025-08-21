Mostra Grita tem dois espetáculos no fim de semana em Londrina

As três, sem dizer uma palavra, apenas seus corpos excêntricos e desengonçados mostram que a dança é para todas as pessoas que querem dançar. O elenco é formado pelas atrizes Aneliza Paiva, Juliana Galante e Mariana Ferrari. A direção é de Gerson Bernardes e a consultoria em dança é de Cláudio de Souza.

Em “As Multidançarinas”, as palhaças Adelaide, Cora e Frida prometem arrancar risadas em um espetáculo de dança que mistura gingado e elegância. As coreografias podem parecer atrapalhadas, mas revelam uma sintonia precisa entre as palhaças.

A 2ª Mostra Grita - À Gosto das Palhaças, evento dedicado ao trabalho de palhaças e artistas mulheres, prossegue neste fim de semana em Londrina com duas atrações na Vila Cultural Triolé: no sábado (23), às 19h, o público poderá conferir o espetáculo “As Multidançarinas”, com a Grita Cia de Palhaças, e no domingo (24), também às 19h, será a vez de “Spirulina em Spathódea”, com a atriz e palhaça Silvia Leblon (SP). Após a apresentação, haverá um bate-papo sobre processos de criação com a artista.

Spirulina em Spathódea

Em “Spirulina em Spathódea”, a atriz-palhaça paulistana Silvia Leblon convida o público a mergulhar em seu universo íntimo, repleto de desejos e reflexões sobre a vida e a morte. Aos poucos, ela revela seus segredos, seus brinquedos e seu mundo peculiar. O espetáculo, dirigido por Ricardo Puccetti, do Lume Teatro, apesar de ter um roteiro fixo, é permeado de espaços abertos à improvisação. Já foi premiado em diversas categorias, incluindo Melhor Espetáculo, Melhor Direção, Melhor Trilha Sonora, Melhor Figurino e Melhor Atriz, e já foi apresentado em várias cidades e regiões do Brasil, e desde 2015 em Portugal.

Não haverá cobrança de ingresso nos dois dias, mas o público pode contribuir fazendo a doação no chapéu ou de um item de higiene feminino.





Mostra Grita

A 2ª edição da Mostra Grita - À Gosto das Palhaças, teve início no dia 08 de agosto e prossegue até 1º de setembro com espetáculos e oficinas. O evento nasceu inteiramente de mãos femininas e reúne artistas de diferentes estados. Os espetáculos transitam entre o humor crítico e a poesia e contemplam tanto o público adulto quanto o infantil, fortalecendo a formação de novas gerações de espectadores e artistas.

A Mostra Grita é realizada com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), e tem a parceria da Secretaria Municipal de Cultura de Londrina e o apoio da Vila Cultural Triolé e Vivah Farmácia de Manipulação.





Agenda:

2ª Mostra Grita - À Gosto das Palhaças

Espetáculo: “As Multidançarinas” com Grita Cia de Palhaças

Quando: sábado (23)

Horário: 19h

Local: Vila Triolé (Rua Etienne Lenoir, 155)





Espetáculo: “Spirulina em Spathódea” com Silvia Leblon (SP)

Quando: domingo (24)

Horário: 19h

Local: Vila Triolé

Bate-papo: Processos de Criação com a atriz - Silvia Leblon





