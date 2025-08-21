Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
PALHAÇARIA FEMININA

Mostra Grita tem dois espetáculos no fim de semana em Londrina

Redação Bonde com assessoria de imprensa
21 ago 2025 às 17:00

Compartilhar notícia

Foto: Fabio Alcover
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

A 2ª Mostra Grita - À Gosto das Palhaças, evento dedicado ao trabalho de palhaças e artistas mulheres, prossegue neste fim de semana em Londrina com duas atrações na Vila Cultural Triolé: no sábado (23), às 19h, o público poderá conferir o espetáculo “As Multidançarinas”, com a Grita Cia de Palhaças, e no domingo (24), também às 19h, será a vez de “Spirulina em Spathódea”, com a atriz e palhaça Silvia Leblon (SP). Após a apresentação, haverá um bate-papo sobre processos de criação com a artista.


Três coreógrafas

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


Em “As Multidançarinas”, as palhaças Adelaide, Cora e Frida prometem arrancar risadas em um espetáculo de dança que mistura gingado e elegância. As coreografias podem parecer atrapalhadas, mas revelam uma sintonia precisa entre as palhaças.

Publicidade


As três, sem dizer uma palavra, apenas seus corpos excêntricos e desengonçados mostram que a dança é para todas as pessoas que querem dançar. O elenco é formado pelas atrizes Aneliza Paiva, Juliana Galante e Mariana Ferrari. A direção é de Gerson Bernardes e a consultoria em dança é de Cláudio de Souza.



Foto: Mario Crista


Spirulina em Spathódea

Publicidade


Em “Spirulina em Spathódea”, a atriz-palhaça paulistana Silvia Leblon convida o público a mergulhar em seu universo íntimo, repleto de desejos e reflexões sobre a vida e a morte. Aos poucos, ela revela seus segredos, seus brinquedos e seu mundo peculiar. O espetáculo, dirigido por Ricardo Puccetti, do Lume Teatro, apesar de ter um roteiro fixo, é permeado de espaços abertos à improvisação. Já foi premiado em diversas categorias, incluindo Melhor Espetáculo, Melhor Direção, Melhor Trilha Sonora, Melhor Figurino e Melhor Atriz, e já foi apresentado em várias cidades e regiões do Brasil, e desde 2015 em Portugal.

Publicidade


Não haverá cobrança de ingresso nos dois dias, mas o público pode contribuir fazendo a doação no chapéu ou de um item de higiene feminino.


Mostra Grita

Publicidade


A 2ª edição da Mostra Grita - À Gosto das Palhaças, teve início no dia 08 de agosto e prossegue até 1º de setembro com espetáculos e oficinas. O evento nasceu inteiramente de mãos femininas e reúne artistas de diferentes estados. Os espetáculos transitam entre o humor crítico e a poesia e contemplam tanto o público adulto quanto o infantil, fortalecendo a formação de novas gerações de espectadores e artistas.

Publicidade


A Mostra Grita é realizada com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), e tem a parceria da Secretaria Municipal de Cultura de Londrina e o apoio da Vila Cultural Triolé e Vivah Farmácia de Manipulação.


Agenda:

Publicidade


2ª Mostra Grita - À Gosto das Palhaças

Espetáculo: “As Multidançarinas” com Grita Cia de Palhaças

Quando: sábado (23)

Horário: 19h

Local: Vila Triolé (Rua Etienne Lenoir, 155)


Espetáculo: “Spirulina em Spathódea” com Silvia Leblon (SP)

Quando: domingo (24)

Horário: 19h

Local: Vila Triolé

Bate-papo: Processos de Criação com a atriz - Silvia Leblon


BONDE NAS REDES SOCIAIS


Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.

entretenimento Arte Cultura palhaçaria Mostra Grita
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas