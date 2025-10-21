Mudança no Londrina Rock Festival: Frejat substitui Os Paralamas do Sucesso

Os organizadores do Londrina Rock Festival anunciaram nesta terça-feira (21) o cantor e guitarrista Frejat como nova atração no lugar de Os Paralamas do Sucesso, que cancelaram a turnê de novembro por motivo de saúde.





Ícone do rock brasileiro, Frejat foi vocalista e um dos fundadores do Barão Vermelho, banda que marcou gerações com sucessos como Pro Dia Nascer Feliz, Bete Balanço e Por Você. Em carreira solo desde 2001, o artista segue se apresentando com um repertório que mistura clássicos do Barão e hits próprios, como Amor pra Recomeçar.



No dia seguinte ao Londrina Rock Festival, Frejat também sobe ao palco do Cambé Musical 2025, evento gratuito promovido pela Prefeitura de Cambé (Região Metropolitana de Londrina). O cantor será uma das principais atrações do festival, que marca os 78 anos do município e acontece no dia 16 de novembro, no Centro Esportivo do Castelo Branco. A programação ainda inclui shows de Guilherme & Benuto e CountryBeat. A entrada é gratuita, mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível ou de ração, que será destinado a ações beneficentes e ONGs locais.







O Londrina Rock Festival 2025 chega a sua 3ª edição no dia 15 de novembro, no Parque de Exposições Ney Braga, reunindo grandes nomes do rock nacional: Jota Quest, Biquini, Nando Reis e agora Frejat. O evento promete ser a maior edição já realizada, com estrutura ampliada, praça de alimentação com food trucks, área de convivência e ativações de marcas em um ambiente seguro e acolhedor para todas as idades.

