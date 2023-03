Mulher de Daniel Alves usa nova música de Shakira sobre traição para alfinetar marido preso

Mulher de Daniel Alves, Joana Sanz jura que ainda não pediu oficialmente o divórcio do ex-jogador, que continua preso em Barcelona, Espanha, sob acusação de ter estuprado uma jovem de 23 anos.





Porém, a modelo surpreendeu os fãs ao compartilhar uma brincadeira que, para muitas pessoas, foi um sinal de que ela não irá manter o casamento com o brasileiro. Daniel completou neste sábado (25), 35 dias detido no presídio Brians 2, onde aguarda o julgamento pelo crime.

Publicidade

Publicidade



Nos stories do Instagram, Joana citou a nova música da Shakira, chamada "TGQ", em parceria com Karol G, e mandou uma indireta sobre traição.





"Vendo que Shakira tem uma música nova e ainda não lancei nenhuma", escreveu a espanhola. Ela ainda criou uma enquete para seus seguidores questionando se deveria ou não fazer um hit como a cantora colombiana.





Publicidade

"TGQ" é a mais nova música da colombiana alfinetando ex-parceiro, Gerard Piqué e um dos trechos é uma alfinetada para o ex-zagueiro. "Esqueci o que vivemos e é isso que tem ofendido você/ até a vida melhorou para mim, porque aqui você já não é mais bem-vindo."





Piqué jogou 14 anos no Barcelona e foi colega de clube de Daniel Alves. Na letra de "Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53" está cheia de referência sobre a traição do ex-marido com a atual namorada Clara Chía.





Joana e Daniel se casaram em 2017 e logo após a polêmica, ela apagou fotos com o brasileiro do seu Instagram, que tem mais de 945 mil seguidores.