Multiartista Tiago Marques lança livro sobre palhaçaria no Sesc Cadeião Cultural

O palhaço para além da cena e do palco, nas telas! A migração artística da palhaçaria em especial para as plataformas virtuais é o tema de estudo do novo livro de Tiago Marques, ator, palhaço, produtor, diretor, compositor e pesquisador. Em “Palhaçaria atravessada pelas mídias – o Clown tá on!”, com lançamento programado para a próxima quarta (03) em Londrina, no Sesc Cadeião, às 19h, Marques analisa o recente fenômeno das manifestações culturais das artes da cena nas plataformas virtuais, um movimento acelerado pela pandemia de Covid-19.





A pesquisa parte de indagações do próprio artistas que se viu obrigado a produzir de com mais afinco para o meio virtual durante o lockdown, algo novo mesmo para quem já estava habituado ao ambiente virtual. O livro tem prefácio de Grácia Navarro, artista, pesquisadora e professora do Departamento de Artes Cênicas, do Instituto de Artes da Unicamp.





A obra perpassa por definições acerca da arte do palhaço e tenta propor uma nova discussão sobre a palhaçaria intermediada por uma tela e apartada do encontro presencial. O estudo ilustrado no livro trata do atravessamento das mídias em nossas vidas cotidianamente e como isso tem ou pode ser refletido em nossas práticas artísticas, partindo do histórico da arte de agenciar as tecnologias. “É também sobre a palhaçada, em especial, aquela que se deu no momento pandêmico, mediada pelas telas”, conta o autor, que na sua pesquisa faz uma busca pela linguagem on-line e adentra nas possibilidades da mediação nesse tipo de atuação.

Com leveza e uma poética própria, o autor relata a trajetória da linguagem da palhaçaria que formou a base para essa discussão. O livro, à venda após o lançamento nas redes sociais do autor (@palhaco_ritalino), ainda aborda as interferências que a vida cotidiana impactou dentro das esferas virtuais.





Na pele do Palhaço Ritalino há mais de 15 anos, Tiago Marques é bacharel em Artes Cênicas, formado pela Universidade Estadual de Londrina, mestre em Artes da Cena pela UNICAMP, onde atualmente cursa doutorado. Sua formação traz alguns anos de pesquisa aliados à formação acadêmica, com incursões em oficinas, treinamentos, workshops e saídas de rua. Além de seu trabalho solo, atuou com o grupo Plantão Sorriso, realizando visita aos hospitais de Londrina durante dez anos.

Marques pesquisa o cômico desde 2008 e possui em seu repertório os espetáculos: “O Melhor Show do Mundo... na minha opinião” (2013), que foi indicado ao Prêmio Gralha Azul em 2018 como melhor ator do Paraná; “In Concertina” (2016), com direção de Ricardo Puccetti, que realizou turnê europeia em 2017; “O AstroLábia” (2020), com direção de Adriane Gomes, estreado ao vivo e online, recebendo o prêmio Gralha Azul de melhor espetáculo do período pandêmico no estado do Paraná; e “O Carteiro” (2021), com direção de Ésio Magalhães, que contou com patrocínio do Prêmio Funarte de Apoio ao Espetáculo Circense 2020.





Seu mais recente espetáculo “Ritalino e o Quinteto Incompleto” (2022) tem direção geral de Adriane Gomes e direção musical de Tonho Costa e foi realizado por meio do incentivo do Prêmio do Humor - A Seleção! Além da atuação nos palcos também está nos streamings musicais com suas canções de palhaço no EP “Desculpa qualquer coisa”. Marques também é o autor, ao lado do irmão Raul Marques, do livro infantil “Onde está o amor?” pela Editora Franco.

O lançamento do livro acontece em meio a projetos de circulação aprovados em diversos editais, entre eles o da Funarte com seis sessões em Santa Catarina e Rio Grande do Sul ao longo de 2025, pelo SESC com o espetáculo “Ritalino & O Quinteto Incompleto” se apresentou em oito cidades do Paraná e pela Secretaria de Estado da Cultura - Governo do Paraná (Lei Paulo Gustavo) em oito cidades do Estado. Com a montagem “O Carteiro”, sempre através de projeto aprovado pela Secretaria de Estado do Paraná, circula por mais dez cidades até outubro além de outras apresentações com espetáculos do repertório ao longo do ano.









SERVIÇO:

Lançamento do livro “Palhaçaria atravessada pelas mídias – o Clown tá on”, de Tiago Marques (Editora Madrepérola), com bate-papo com o autor.





Data: Quarta, 3 de setembro

Horário : 19h





Local: Sesc Cadeião (Rua Sergipe, 52)

Na ocasião, o livro estará à venda por R$ 70,00.





