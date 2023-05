70 anos de Lulu Santos: confira quais as músicas mais tocadas do artista

“Hoje o tempo voa, amor”. É com essa frase que começa o refrão de “Tempos modernos”, um dos sucessos de Lulu Santos e a canção de sua autoria que mais tocou no Brasil nos últimos 10 anos. Essa também foi a música do artista mais regravada até agora, por ele e outros intérpretes. Essas são informações de um estudo especial do Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) em homenagem ao cantor e compositor que completa 70 anos nesta quinta-feira, dia 04.





Lulu Santos tem um total de 315 obras musicais e 680 gravações cadastradas no banco de dados do Ecad. As obras musicais são as composições do artista, com letra e/ou melodia. Já as gravações são registros de obras musicais disponibilizadas de forma digital (como no streaming) ou em suporte físico (como um DVD). Com isso, uma mesma obra musical pode ter diferentes gravações, como, por exemplo, a original, uma versão acústica ou um show gravado para um DVD.

