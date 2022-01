Adele chora ao comunicar cancelamento de shows por causa da Covid

A cantora Adele, 33, chorou ao pedir desculpas por ter de adiar os shows que faria neste final de semana em Las Vegas. Em vídeo publicado no Instagram nesta quinta (20), ela diz que tentou de tudo para que a apresentação ficasse pronta, mas não foi possível por causa de atrasos em entregas e porque metade de sua equipe contraiu Covid.

"Ficou impossível terminar o show [...] Estou realmente envergonhada e sinto muito por todos que terão que viajar de novo. Sinto muito, muito", afirma. Novas datas serão agendadas.

Nesta sexta (21) aconteceria a abertura de uma temporada de shows de Adele em Las Vegas.





Adele lançou em novembro do ano passado o aguardado álbum "30". A cantora é conhecida por batizar seus trabalhos com números: "19", lançado em 2008, "21", de 2011, e "25", de 2015 –todos que representam momentos significativos que passou quando tinha a idade indicada no nome do álbum.