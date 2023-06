Alanis Morissette anuncia show em SP; veja preços de ingressos e como comprar

A cantora Alanis Morissette fará um show em São Paulo, no Allianz Park, no dia 14 de novembro de 2023. O anúncio foi feito na tarde desta sexta-feira (16) pela Live Nation, em parceria com o banco Santander.







A última vez que Morissette pisou em palcos brasileiros foi em setembro de 2012, quando levou a turnê do seu então novo disco Havoc and Bright Light a São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Belém e Goiânia. No total, foram oito apresentações no país.





Apesar de ter lançado um novo álbum no ano passado, o The Storm Before The Calm, os últimos shows da canadense fazem parte de uma turnê comemorativa dos 25 anos do álbum Jagged Little Pill, um dos maiores sucessos da sua carreira. Anunciada em março de 2022, a turnê já passou pelos Estados Unidos, Canadá e Europa.