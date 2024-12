Além de Adele, veja outros artistas estrangeiros que plagiaram brasileiros

Nos últimos dias, voltou à tona a acusação de que Adele plagiou a música "Mulheres", composta por Toninho Geraes e interpretada por Martinho da Vila, em "Million Years Ago", lançada pela cantora britânica em 2015



Advogados do compositor, que processaram a cantora, e representantes da gravadora de Adele se reuniram, mas não chegaram a um acordo. Mas este não é o único caso de artistas estrangeiros acusados de copiar músicas brasileiras. Relembre alguns casos a seguir.



"EU TE AMO", DE CHICO BUARQUE X "TO BE LOVED", DE ADELE

Fãs na internet acusaram Adele de copiar a música que Buarque compôs com Tom Jobim e a música lançada pela britânica no álbum "30". Apesar de o caso ter sido noticiado por dezenas de jornais, a equipe de Chico informou que acionou o maestro Luiz Cláudio Ramos para analisar o caso e chegou à conclusão de que não havia semelhança entre as canções.





"TAJ MAHAL", DE JORGE BEN JOR, X "DO YOU THINK I AM SEXY", DE ROD STEWART

No fim da década de 1970, a editora de Jorge Ben Jor processou a de Rod Stewart, acusando o britânico de ter plagiado "Taj Mahal" ao escrever "Do You Think I Am Sexy". Ben Jor saiu vitorioso.





"WHAT TO DO", DE VANUSA, X "SABBATH BLOODY SABBATH", DO BLACK SABBATH

As duas músicas foram lançadas em 1973, mas a da cantora brasileira, cantada em inglês, saiu primeiro. Fãs citaram a semelhança entre as canções, sobretudo os trechos iniciais, mas Vanusa disse que era apenas uma coincidência musical.





JORGE BEN JOR X BLACK EYED PEAS



O grupo americano sampleou três músicas do cantor brasileiro, que disse em entrevistas nunca ter sido consultado. Foram elas: "Comanche", em "Falling Up", "Cinco Minutos", em "Positivity", e "O Homem da Gravata Florida", em "A8". Jorge Ben Jor levou o caso à justiça, mas acabou se entendendo com o grupo durante uma passagem deles no Brasil.