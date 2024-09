Ana Carolina completa 50 anos nesta segunda-feira; veja suas músicas mais tocadas no Brasil

A cantora e compositora Ana Carolina comemora a chegada dos seus 50 anos nesta segunda-feira (9). Para festejar o aniversário da artista, que tem uma voz única e marcante, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) produziu um levantamento de suas músicas para compartilhar com os fãs as canções que os brasileiros mais ouviram nos últimos anos.





Das obras de autoria de Ana Carolina, uma fez sucesso no estudo: “Quem de nós dois”, que ficou na liderança do ranking das mais tocadas da cantora no país nos últimos cinco anos e do ranking das suas mais regravadas até o momento. A música é uma versão de Ana Carolina e Dudu Falcão para “La mia storia tra le dita”, dos italianos Gean Luca Grignani e Massimo Luca.

A mineira de Juiz de Fora, nascida no ano de 1974, tem 178 obras musicais e 582 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva da música no Brasil. Isso garante que ela seja representada pelo Ecad na cobrança de seus direitos autorais de execução pública quando as suas músicas tocam nos locais de frequência coletiva.





O Ecad é uma instituição privada, sem fins lucrativos e administrada por sete associações de música (Abramus, Amar, Assim, Sbacem, Sicam, Socinpro e UBC), às quais compositores e artistas nacionais e estrangeiros devem ser filiados para fazer parte da gestão coletiva no Brasil. Por meio delas, o Ecad recebe as informações de cadastros de suas obras e gravações para fazer a identificação musical e a distribuição dos direitos autorais aos artistas.

Ranking das músicas de autoria de Ana Carolina mais tocadas no Brasil nos últimos cinco anos nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Sonorização Ambiental, Música ao vivo, Casas de Festas e Diversão, Carnaval, Festa Junina e Shows)





1 - Quem de nós dois - Ana Carolina / Dudu Falcão / Massimo Luca / Gianluca Grignani

2 - É isso aí - Ana Carolina / Juniper (Ie)





3 - Cabide - Ana Carolina

4 - Encostar na tua - Ana Carolina





5 - Pra rua me levar - Ana Carolina / Antônio Villeroy

6 - Sinais de fogo - Ana Carolina / Antônio Villeroy





7 - Entreolhares (the way you're looking at me) - Ana Carolina / John Legend / Antônio Villeroy

8 - Problemas - Dudu Falcão / Ana Carolina / Chiara Civello





9 - Nua - Vitor Ramil / Ana Carolina

10 - Combustível - Ana Carolina / Eduardo Krieger





Ranking das músicas de autoria de Ana Carolina mais regravadas





1 - Quem de nós dois - Ana Carolina / Dudu Falcão / Massimo Luca / Gianluca Grignani





2 - Sinais de fogo - Ana Carolina / Antônio Villeroy





3 - Cabide - Ana Carolina





4 - É isso aí - Ana Carolina / Juniper (Ie)





5 - Pra rua me levar - Ana Carolina / Antônio Villeroy





6 - Elevador - Ana Carolina





7 - Carvão - Ana Carolina





8 - Stereo - Ana Carolina / Antônio Villeroy





9 - Eu que não sei quase nada do mar - Ana Carolina / Jorge Vercillo





10 - Combustível - Ana Carolina / Eduardo Krieger





11 - Ruas de outono - Ana Carolina / Antônio Villeroy