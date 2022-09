Anitta concorre em categoria principal do Grammy por 'Envolver'

Só dá Anitta. A cantora brasileira faz história mais uma vez e agora é anunciada como uma das candidatas ao prêmio de Gravação do Ano com "Envolver" no Grammy Latino 2022.







Ela disputará o troféu ao lado de nomes como Shakira, Rosália e Christina Aguillera. Os vencedores serão anunciados no dia 17 de novembro, em cerimônia realizada na MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas.



A lista de indicados ao Grammy tem nomes importantes do cenário musical brasileiro, dentre eles o baiano Baco Exu do Blues, que concorre na categoria Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa.



Ludmilla, que disputa o troféu na categoria Melhor Álbum de Samba/Pagode, e Marília Mendonça, Maiara e Maraisa, que disputam na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja, são outras artistas nacionais na premiação.