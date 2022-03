Anitta é primeira brasileira no Top 10 global do Spotify com 'Envolver'

Um dia depois de bater seu próprio recorde e chegar a 17ª posição do Top 20 global do Spotify, Anitta, 28, já está comemorando outro feito. "Envolver" saltou agora para a 9ª posição e tornou a cantora a primeira brasileira no Top 10 global da plataforma.



Antes do sucesso de "Envolver", a música de Anitta mais bem colocada no Spotify era "Vai Malandra" (2017), que chegou a 18ª colocação. "Envolver" está ainda no Top 10 no Brasil, México, Equador, Panamá e Peru. No YouTube, o clipe da música ultrapassou 58 milhões de visualizações.



"Envolver" deverá integrar o novo disco de Anitta, que será lançado neste ano. Em entrevista ao F5 anteriormente, a cantora havia afirmado que lançaria seu quinto álbum musical no fim de 2021 com o nome de "Girl from Rio", o mesmo da primeira faixa divulgada.



A cantora sempre defendeu sua vontade de expandir o funk a nível mundial e, por isso, optou por explorar diferentes ritmos brasileiros neste novo trabalho, mas com todas as letras em inglês e partes em espanhol.

"'Girl From Rio', para mim, é um álbum que traz toda a essência do Brasil nos ritmos, nos visuais, na essência. Nele tem funk, forró, pagodão baiano, ritmos brasileiros... Um projeto feito por uma mulher brasileira para o mundo", contou.