Anitta se apresenta em programa americano e está confirmada no Lollapalooza Paris

Anitta, 28, vai se apresentar no Lollapalooza Paris em 2022. O nome da cantora brasileira foi divulgado pelo perfil oficial do evento nesta quinta-feira (4). Ela fará show no primeiro dia do festival, que será realizado nos dias 16 e 17 de julho do ano que vem.

O evento contará também com as apresentações de David Guetta, Imagine Dragons, Pearl Jam e Jack Harlow.

Com uma carreira internacional em ascensão, Anitta participou também, na noite desta quarta-feira (3), do programa americano The Late Late Show with James Corden. Ela cantou o single "Faking Love", em parceria com a cantora Saweetie. Foi a segunda vez que a brasileira esteve no talk show americano.





Além da performance, Anitta falou sobre ser muito fã de Mariah Carey e sobre a inspiração para a música "Faking Love" ("fingindo amor').

A cantora disse que estava no terceiro mês de um namoro, querendo terminar, mas não queria acabar o relacionamento naquele momento, porque era o aniversário dele. "Eu estava fazendo coisas estranhas, como peidar na frente dele, tentando que ele terminasse comigo antes, mas não aconteceu. Então, fiquei sendo legal e fingindo meu amor para terminar na próxima semana e foi o que eu fiz. A música é sobre isso", disse Anitta.





Em outro momento, ela relembrou quando encontrou Mariah Carey em Aspen, em 2019. "Eu congelei, chorei, não acreditei. E hoje nós conversamos, fazemos vídeos, temos ligações malucas por horas e horas. Eu não consigo acreditar", afirmou.





Anitta reclamou nas redes socias que os brasileiros não deram atenção para a sua participação no programa e os internautas responderam.