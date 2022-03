Após fazer história, Anitta sobe ainda mais em ranking global com 'Envolver'

O sucesso de Anitta, 28, no Spotify continua a crescer dia após dia. A cantora atingiu a sétima posição no ranking global da plataforma de streaming musical com a música "Envolver".

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Na sexta-feira (18), a cantora já havia chegado à 17ª posição do Top 20 global do Spotify. No sábado (19), saltou para a nona posição, de onde avançou mais neste domingo, com quase três milhões de reproduções do hit, se tornando a primeira brasileira no Top 10 da plataforma.

Continua depois da publicidade





A cantora também está no Top 10 de Brasil, Bolívia, México, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, e ainda desponta no Top 20 de outros países. Os resultados são referentes ao total de reproduções feitas no dia anterior à divulgação.





Antes do sucesso de "Envolver", a música de Anitta mais bem colocada no Spotify era "Vai Malandra" (2017), que chegou a 18ª colocação. No YouTube, o clipe da música ultrapassou a marca de 61 milhões de visualizações até a tarde deste domingo.





"Envolver" deverá integrar o novo disco de Anitta, que será lançado neste ano. Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo anteriormente, a cantora havia afirmado que lançaria seu quinto álbum musical no fim de 2021 com o nome de "Girl from Rio", o mesmo da primeira faixa divulgada.

Continua depois da publicidade





A cantora sempre defendeu sua vontade de expandir o funk a nível mundial e, por isso, optou por explorar diferentes ritmos brasileiros neste novo trabalho, mas com todas as letras em inglês e partes em espanhol.





"'Girl From Rio', para mim, é um álbum que traz toda a essência do Brasil nos ritmos, nos visuais, na essência. Nele tem funk, forró, pagode baiano, ritmos brasileiros... Um projeto feito por uma mulher brasileira para o mundo", contou.