Com turnê no Brasil, banda americana Hanson fará show no Paraná

Em outubro, o trio americano Hanson volta ao Brasil para apresentações em sete cidades: Porto Alegre, Curitiba, Ribeirão Preto, São Paulo, Uberlândia, Brasília e Rio de Janeiro. Os shows fazem parte da turnê mundial Red Green Blue 2022.



No momento em que completam 30 anos de carreira, juntamente com a turnê, os irmãos Clarke Isaac Hanson (guitarra, baixo, piano e vocal), Jordan Taylor Hanson (piano, percussão e vocal) e Zachary Walker Hanson (bateria, piano e vocal) anunciam o álbum Red Green Blue composto por três projetos solo da banda.



Com um terço do álbum escrito e produzido por cada irmão (Taylor's Red, Isaac's Green e Zac's Blue), o novo trabalho reúne as três vozes criativas e únicas como nunca antes e uma equipe de colaboradores.



No repertório dos shows, além das músicas do novo álbum, o Hanson irá apresentar pela primeira vez as canções de Against The World, álbum lançado em 2020, e grandes sucessos, como “MMMBop”, "Where’s the Love" e "Save Me".





