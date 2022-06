'Break My Soul': Beyoncé lança primeiro single de seu novo álbum 'Renaissance'

Nesta terça-feira (21), Beyoncé parou a internet com o lançamento de 'Break My Soul', primeiro single de seu mais novo álbum "Renaissance". Ao anunciar a música, ela também incluiu o número "6", indicando que esta deve ser a sexta faixa de seu novo disco.

O novo álbum da cantora tem lançamento previsto para o dia 29 de julho e, claro, que seus fãs estão muito entusiasmados. Afinal, quatro anos se passaram desde o seu último álbum. Na última semana, Beyoncé havia tirado sua foto de perfil de todas as redes sociais, o que levantou a hipótese de que viria novidade por aí.

Algumas horas após seu lançamento, o single alcançou o primeiro lugar no ‘Today’s Top Hits’ do Spotify. Mas também, não tinha como esperar menos da volta triunfal de uma das maiores cantoras da atualidade. O jeito agora é escutar o hit 'Break My Soul' até o lançamento oficial do álbum!