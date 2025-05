Com Anitta e Pabllo Vittar, Governo Federal divulga playlist de músicas culturais do Brasil

O Governo Federal divulgou neste sábado (3) uma playlist com artistas que representam a diversidade da música brasileira. Chamada “Brasil dos Brasileiros”, a seleção reúne nomes como Anitta, Pabllo Vittar, Glória Groove, Gilberto Gil, Tribalistas, Marília Mendonça e Ana Castela.





A proposta, segundo o post publicado no Instagram oficial do governo, é exaltar a força e a beleza da cultura nacional. “Mais do que trilha sonora, nossa música é expressão viva de um povo que canta sua própria história”.

Apesar da divulgação cultural, a publicação foi tomada por comentários sobre outro tema: o escândalo envolvendo fraudes no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Seguidores cobraram providências e criticaram o desvio de recursos. “Dica de ouro, investigar o assalto aos velhinhos do INSS”, escreveu um usuário. “Faltou o dinheiro dos aposentados aí”, comentou outro.





A playlist está disponível no Spotify, com link divulgado nos stories e na bio do Instagram do governo. Ouça abaixo.