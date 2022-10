Confira a lista de vencedores no Prêmio Multishow 2022

Na noite da última terça-feira (18), aconteceu o Prêmio Multishow 2022. O evento foi no Rio de Janeiro e apresentado por Gloria Groove, Linn da Quebrada e Marcos Mion.





Apesar de não estar presente, o grande nome da noite foi a Anitta que ganhou nas categorias: Artista do Ano, Clipe do Ano TVZ e Música do Ano.

No total, foram dez categorias populares e três categorias técnicas. Veja abaixo a lista dos vencedores de cada categoria: