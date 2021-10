Dennis lança mais duas faixas do DVD 'O Impossível'

Após o lançamento com participação de Gusttavo Lima, Jorge, da dupla com Mateus, e Thiago Brava, Dennis anuncia mais duas faixas do DVD “O Impossível”. Agora é vez de apresentar as faixas “Modo Avião”, com Luiza e Maurílio, e “Pimenta” ao lado de Bruno e Marrone.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





“Estou muito feliz com o resultado. Estar com eles no projeto foi maravilhoso. Luiza é uma artista talentosíssima, com uma potencial vocal e presença de palco admirável. É uma honra ter essas grandes parcerias no meu novo trabalho, com músicas inéditas e para todos os gostos”, resume Dennis.

Continua depois da publicidade





O projeto, gravado com mais de 15 artistas em Goiânia, prova que, para Dennis, não há limites quando se trata de música. O projeto começou a ser divulgado no mês de agosto e já se tornou sucesso nas plataformas digitais com, apenas, três músicas lançadas do álbum: “Lágrima por Lágrima”, “Eu Amo Todas” e “Segredo de Rolê”.





Até 2022, Dennis se prepara para lançar as parcerias com Os Barões da Pisadinha, Matheus & Kauan, Raí Saia Rodada, Xand Avião, Israel e Rodolffo, Felipe Araújo, Naiara Azevedo, Tierry, Japinha Conde, Luan Santana, Maiara & Maraisa, Zé Felipe e Chitãozinho & Xororó.

Continua depois da publicidade





“O Impossível”





“Sempre me perguntavam se ainda tinham artistas que eu gostaria de gravar e, sim, tem muita gente. Só não imaginava que eu iria conseguir reunir praticamente todos, no mesmo projeto. Sempre tive o sonho de gravar com esses artistas. A ideia desse projeto veio, depois de me reunir com compositores e algumas audições. São dois meses de trabalho para fazer isso acontecer e estou muito feliz. Antes era um sonho individual de gravar com cada um deles, mas agora posso realizar um mega sonho de todos estarem juntos. Coloquei minha produção nas letras amor e ‘sofrência’, são músicas mais profundas, tenho certeza que o público vai se surpreender”, explica.





A faixa de abertura do novo álbum de Dennis, “Lágrima por Lágrima”, com parceria de Gusttavo Lima, tornou-se sucesso com apenas um mês de lançamento. Em seguida o público também conheceu o tão aguardado feat entre dois campeões do streaming: Dennis e Jorge na canção “Eu Amo Todas” e a participação do cantor Thiago Brava na música “Segredo de Rolê” . Agora é a vez de conferir o funknejo com as faixas “Pimenta” e “Modo Avião”.

O nome do DVD faz jus ao projeto. Gravado em 6 de julho em Goiânia, berço do sertanejo, o projeto mostra que o funk é o ritmo mais democrático e sem fronteiras do país. O produtor juntou os maiores nomes da música sertaneja e do forró.