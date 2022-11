Derrota das 'Patroas' para Chitãozinho e Xororó no Grammy Latino gera críticas e memes

A derrota das Patroas -Marília Mendonça e da dupla Maiara e Maraisa- no Grammy Latino para a dupla Chitãozinho e Xororó na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja rendeu memes e críticas nas redes sociais. Fãs acusaram a premiação de machismo por dar o prêmio pelo segundo ano consecutivo para a dupla.





Uma fã tuitou que é injusto as três cantoras não terem vencido o Grammy porque o álbum delas foi um marco no sertanejo. "Todo mundo que curte esse estilo de música sabe cantar as músicas. não desmerecendo Chitãozinho e Xororó, mas não acho que eles tem a mesma influência no meio hoje em dia."

"Não é desmerecendo Chitãozinho e Xororó, mas o álbum deles não fez tanto sucesso quanto o das Patroas, elas que mereciam ter ganhado", escreveu um internauta na legenda de uma foto das três cantoras em um show. "A história já está feita", acrescentou. Outra internauta compartilhou um meme uma televisão com o anúncio da vitória dos sertanejos e uma pessoa gritando ao fundo: " Que roubo da desgraça rapaz".





A própria Maraisa fez piada com a derrota postando um vídeo no Twitter perguntando em inglês onde era a sala dos troféus, colocando mais fogo na revolta dos internautas. "Porque eu tô indo lá roubar [o troféu], o Chitãozinho e Xororó não tá aqui, nem vai ver. Cadê?", disse Maraisa no vídeo compartilhado no Twitter.

Um usuária da rede social comentou a postagem da cantora com uma montagem de cartaz de filme com o rosto dela e mudando o nome original do longa "A Menina que Roubava Livros" para "A Menina que Roubava Grammy". "Maraisa vida você não tá indo roubar se o prêmio já é seu, você só tá indo pegar o que te tiraram por roubo", escreveu um internauta.





"Marília Mendonça, Maiara e Maraisa acabam de ganhar o Grammy, isso quem tá dizendo não sou eu, são os quase 20 milhões de ouvintes mensais que elas acumulam no Spotify!!", comentou uma internauta. (Quem pegou a referência, pegou)

