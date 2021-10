Dia do compositor: conheça 10 dos maiores compositores brasileiros

Alguns compositores estão na boca de todo mundo, mesmo que muitas vezes não saibamos que são eles os responsáveis pelos hits que não saem da nossa cabeça. Para destacar a importância desses artistas, celebra-se, no dia 7 de outubro, o Dia do Compositor Brasileiro.

Para homenagear a data, a Adaggio montou uma lista com dez grandes compositores brasileiros que fazem parte do portfólio da gestora musical. Talvez você não conheça todos esses nomes, mas, com certeza, já ouviu suas composições interpretadas por grandes artistas.

1. Dado Villa-Lobos





Eduardo Dutra Villa-Lobos, o Dado Villa-Lobos, famoso por seu trabalho como guitarrista na banda de rock brasiliense Legião Urbana, participou da autoria de grandes sucessos da Legião, como “Pais e Filhos”, “Será”, “Quando o Sol Bater na Janela do Seu quarto”. O artista foi premiado pelas trilhas sonoras dos filmes “Bufo & Spallanzani” (Festival do Cinema Brasileiro) e “Pro Dia Nascer Feliz” (Festival de Gramado), além de ter feitos diversos outros grandes trabalhos.

2. Jorge Aragão





Jorge Aragão é um dos mais icônicos cantores de samba do Brasil, com uma carreira que já dura quase 30 anos e se mantém firme no mercado. Como compositor, além da autoria de vários de seus próprios sucessos, reúne canções interpretadas por Alcione, Zeca Pagodinho, Dona Ivone Lara, Martinho da Vila, Beth Carvalho, entre outros grandes nomes.





3. Délcio Luiz





Délcio Luiz da Silveira, cantor e compositor de pagode, integrou o Grupo Raça e o Kiloucura e teve também uma breve passagem pelo tradicional Fundo de Quintal. Como compositor, foi responsável por sucessos de Molejo, Exaltasamba, Péricles, Belo, Grupo Raça, Só pra Contrariar, entre outros.





4. Paulinho Rezende





Paulinho Rezende, em conjunto com Paulo Debétio, compôs Nuvem de Lágrimas, um clássico do sertanejo brasileiro, gravado por grandes nomes como Chitãozinho e Xororó, Fafá de Belém e Marília Mendonça. O artista é responsável também por diversos outros sucessos como as músicas “A Loba” interpretada por Alcione e “Seu Balancê”, sucesso na voz de Zeca Pagodinho.





5. Rodrigo Reys





Rodrigo Reys é compositor sertanejo, autor de músicas para Tarcísio do Acordeon, Barões da Pisadinha, Zé Vaqueiro e Matheus Fernandes, criador do hit "Baby Me Atende", atualmente Top 5 Brasil no Spotify, entre outros.





6. Pedro Felipe





Autor de sucessos gravados por Belo, Sorriso Maroto e Dilsinho, entre outros artistas, Pedro Felipe tem em seu repertório 142 canções. Uma das mais conhecidas é “Controle remoto”, interpretada por Dilsinho.





7. Alain Tavares





Autor de sucessos de Ivete Sangalo e Chiclete com Banana, Alain Tavares é compositor desde os 11 anos e compôs, entre outras músicas famosas, “A Latinha”, em parceria com Carlinhos Brown, e “Arerê” e “Levada Louca”, em parceria com Gilson Babilônia.





8. Gilson Babilônia





Gilson Babilônia é compositor de diversos hits do axé interpretados por Ivete Sangalo, Banda Eva, Daniela Mercury e Asas de Águia e também compôs para Caetano Veloso e outros gigantes. Sua obra inclui “Arerê” e “Terra Festeira”, em parceria com Alain Tavares, “Levada Louca” e “Saia Rodada”, com Alain Tavares e Lula Carvalho, “Pra Abalar”, com Tonho Matéria, entre outros sucessos.





9. Danilo Caymmi





Danilo Caymmi é o filho caçula de Dorival Caymmi e da cantora Stella Maris, o brilhante flautista fez participações em diversos discos clássicos da música brasileira e acompanhou por muitos anos Tom Jobim, como integrante da Banda Nova. Entre os principais sucessos de Dorival Caymmi estão canções como Andança, Casaco Marrom, composta com Renato Correia e Guttemberg Guarabyra e interpretada pela cantora Evinha.





10. Ronaldo Barcellos





Ronaldo Barcellos é musicista, compositor e cantor brasileiro. Compôs melodias e letras no samba, pagode, MPB, soul, funk e na música pop brasileira. Tem mais de 600 composições gravadas. Foi um dos compositores mais gravados nos anos 90 com sucessos, como "Cada Um Cada Um (A Namoradeira)", "Paparico", "Cilada", "Desliga e Vem" e "Marrom Bombom". Sozinho ou com parceiros, Ronaldo Barcellos tem canções gravadas por Wilson Simonal, Tim Maia, Emílio Santiago, Elza Soares, Alcione, Vanusa, Arlindo Cruz e Zeca Pagodinho, entre outros.