Diego e Victor Hugo e Israel e Rodolffo se unem em 'Erro Corporal'

A dolorosa combinação de bebida e ressaca moral é o tema do lançamento do Casa Filtr, que chegou na quinta-feira (16) aos aplicativos de música digital. Unindo suas potentes vozes em um modão pra lá de apaixonado, Diego & Victor Hugo e Israel & Rodolffo apresentam a canção inédita “Erro Corporal”. Esta é a primeira vez que as duplas se juntam numa parceria e o encontro faz parte do bem-sucedido projeto da plataforma de entretenimento da Sony Music, Filtr Brasil, que acumula mais de 39.6 milhões de execuções de áudio e vídeo.





Cantando a recaída seguida do arrependimento, as duas duplas interpretam a faixa com emoção, dando sentimento à sofrência escrita por Juliano dos Reis, Henrique Tavares, Rodrigo Marco, Kaique Kef, Felipe Kef e Chrystian Ribeiro. “Se eu pudesse, retornava o álcool pra garrafa, devolvia a comanda e voltava pra casa/ Eu tô me sentindo mal ... ressaca moral, um erro corporal”, diz a letra da canção.





A música chega depois do Casa Filtr apresentar as inéditas “Faxina”, parceria entre a dupla Guilherme & Benuto e Os Barões da Pisadinha que está no Top 50 do Spotify Brasil e acumula mais de 22 milhões de execuções de áudio e vídeo, “Sempre Tem Um Ex”, nas vozes de Yasmin Santos e Tierry, “De Cama”, colaboração de Japinha Conde e Guilherme & Benuto, o EP “Modões”, que trouxe três releituras especiais dos sucessos do sertanejo “Amor de Primavera”, “O Cheiro Dela” e “Vontade Dividida”, nas vozes de Diego & Victor Hugo e Guilherme & Benuto; a versão especial de Diego & Victor Hugo para o sucesso “6 Graus Abaixo de Zero” e a parceria inédita entre as cantoras Yasmin Santos e Japinha Conde, “Perdeu Ela e Me Perdeu”.





Criado pelo Filtr Brasil com a missão de unir talentos de diferentes gêneros em colaborações únicas, o projeto Casa Filtr traz, em sua primeira edição, o “Forronejo” como tema, com um elenco de peso: Os Barões da Pisadinha, Israel & Rodolffo, Diego & Victor Hugo, Tierry, Guilherme & Benuto, Yasmin Santos e Japinha Conde.





Entre os destaques do projeto, estão ainda as colaborações inéditas que virão: “Ficante Não Ama”, que reunirá Guilherme & Benuto e Israel & Rodolffo e “Cerveja com Ciúme”, colaboração entre Diego & Victor Hugo e Tierry.





O projeto Casa Filtr é uma realização do Filtr Brasil e contou com a direção artística executiva de André Vilella (Sony Music) e Alexandre Mello (Clube do Cowboy). A produção artística executiva é de Flávio Ferreira e a produção musical ficou a cargo de Júnior Melo e Marcelo Cheba. Captado em uma locação afastada, no interior do Rio de Janeiro, em maio deste ano, o projeto contou com uma equipe reduzida, não teve presença de público e seguiu todos os protocolos de segurança necessários durante a pandemia.





Veja o clipe: