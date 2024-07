Diversidade e inclusão são propostas do 44º do Festival Internacional de Música de Londrina

“Essa é a nossa missão junto à sociedade, o Festival é um crochê, construído ponto a ponto com atenção para a atuação de quem está sob os holofotes diante da diversidade. Nosso festival é famoso por ser inclusivo, com a participação de projetos sociais institucionais de grande potência e ações efetivas contra a violência, pobreza e ignorância. A concepção geral, tanto pedagógica quanto artística reside na base e eu acredito na base, nos jovens que continuarão a fazer o Festival, com a mesma ousadia que ele nasceu, há quatro décadas. Londrina tem isso. Estamos lutando para que a cidade volte a ter a força que sempre teve nas artes”, comenta.

De acordo com Magali Kleber, presidente da Associação de Amigos do Festival Internacional de Música de Londrina, curadora e coordenadora geral do evento, a edição 2024 marca o retorno da grandiosidade do Festival, com uma programação robusta e um trabalho de inclusão e formação de músicos-cidadãos, artistas com consciência crítica tanto nas salas de aula no Colégio Aplicação, o QG das atividades este ano, quanto nos palcos.

Resistente, o FIML se renova e exibiu seu novo arranjo para a imprensa em coletiva que aconteceu na manhã dessa terça-feira (02), no saguão do Teatro Ouro Verde. Um festival que se apresenta pautado na inclusão e diversidade em um constante diálogo de formação de público e músicos, conscientes de um papel social significativo para a construção do futuro de uma sociedade mais plural, respeitosa e musical.

Londrina terá mais uma edição do Festival Internacional de Música que vai movimentar a cidade de 13 a 21 de julho. Concentrada em uma semana, a programação vai ocupar espaços tradicionais e alternativos, com uma programação pedagógica e artística que refletem as novas partituras de um dos eventos mais importantes e tradicionais do País.

PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA





A programação artística conversa diretamente com as escolhas pedagógicas do FIML. É também o primeiro respiro profundo do evento na pós-pandemia que afetou significativamente o meio musical. “Agora é que podemos respirar aliviados”, diz o coordenador artístico do evento e membro da Associação, Eduardo Sahão.





A escolha de quem vai ocupar os diversos palcos do evento mostra uma atenção especial aos músicos locais, dentro da série Circuito Pé Vermelho na AML Cultural, pensada para comemorar os 90 anos de Londrina, com artistas que, mesmo radicados aqui, levam o nome da cidade para além dos limites do município.

Publicidade





O Cultural Hall também recebe alunos e professores para os cursos e apresentações assim como espaços públicos, como a Concha Acústica e o Lago Igapó que acolhem estilos que vão do clássico ao hip hop. Um grande concerto gratuito abre a programação no Teatro Ouro Verde, no dia 13. “Um Festival de todas as músicas, ou quase. Que recebe artistas que levam o nome e a grandiosidade da nossa música brasileira para outros países, representando a riqueza da nossa diversidade sonora. É um espaço de aprendizado, também na programação artística, com o aluno que vê o professor no palco em um momento raro de contemplação, distante das distrações digitais. Está tudo interligado para também aprendermos a aprender, com um sentimento de pertencimento de tudo o que envolve o fazer musical”, afirma Sahão.







No palco principal da cidade, o Cine Teatro Ouro Verde, a presença do premiado bandolinista e compositor Hamilton de Holanda no sábado (14), do duo formado pela cantora Lívia Nestrovski e o violonista Guinga na segunda (15), do Iroko Trio formado por Carla Rincón (violino), Elodie Bouny (violão) e Marcelo Caldi (acordeom) no dia seguinte. O mesmo palco ainda recebe Jaime Vignoli com uma Noite de Samba e Choro (dia 17), Sergio Reze Falando Música Quarteto (18) e um Concerto de Gala em comemoração aos 150 anos da Imigração Italiana, no dia 19 mais um musical em homenagem a Rita Lee com o Grupo Vocal Entre Nós, no dia 20 de julho. Encerra a programação no palco do Teatro Ouro Verde, um Concerto com as Orquestras Sociais composta pelos músicos dos quinze projetos musicais que participam do Festival em 2024.

Publicidade





Os ingressos estarão à venda a partir do desta sexta-feira (5), na plataforma Sympla e custam R$ 50,00 (R$ 25,00 a meia entrada). As inscrições para os cursos estão abertas até a mesma data no site do FIML onde também está toda a programação artística do Festival - www.fiml.art.br