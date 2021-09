Dulce María e Kevin O Chris anunciam parceria musical

Os artistas Dulce María, 35, e Kevin O Chris, 23, anunciaram nesta quinta-feira (2) uma parceria musical com o single "Ela Tá Movimentando", nova versão do funk de sucesso "Tipo Gin". Os dois trocaram mensagens no Twitter e movimentaram a rede social.

A cantora mexicana chamou a atenção de seus fãs ao criar uma playlist de funk em seu perfil do Spotify nesta quarta-feira (1). Na lista, haviam nomes como Anitta, Valesca Popozuda, MC Marcinho, DJ Malboro e DJ Méury.



Kevin então marcou a artista em um tuíte dizendo: "Poxa Dulce María criou uma playlist de funk e não colocou uma música minha? Estou mal, família". Em resposta, a artista escreveu: "Olá Kevin! Adoro a sua música 'Ela Tá Movimentando', vou adicioná-las à minha playlist".

"Se movimenta aí, põe um hit do pai nessa playlist", brincou o compositor de funk. "Amanhã mesmo coloco", respondeu a cantora. A colaboração musical inusitada chegará as plataformas digitais nesta sexta-feira (3), e promete surpreender o público o nosso funk brasileiro cantado em espanhol e português.

