Dupla João Márcio & Fabiano grava clipe em pub de Londrina

Os londrinenses João Márcio e Fabiano estão com um novo projeto que será lançado nos próximos dias e promete ser o hit do verão, a música "No Grau do Gin". A dupla, que conta com quase 30 anos estrada, vem fazendo história com singles que marcaram o sertanejo, como o sucesso dos anos 2000 ‘‘Pistoleira’’.





O local escolhido para a gravação do clipe foi a Folks Pub, principal franquia de baladas sertanejas do país. Não é a primeira vez que o pub – que tem decoração exclusiva e ‘instagramável’ - serve como cenário para trabalhos de artistas do meio sertanejo. A rede, que conta com sete unidades em operação, é conhecida como celeiro de novas estrelas.





A dupla, que já esteve separada em alguns momentos, decidiu voltar a formação original em 2020 e agora segue muito bem recebida, alcançando números surpreendentes nas plataformas digitais.