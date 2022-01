'Encanto', animação da Disney, bate Adele e lidera Top 200 da Billboard

A trilha sonora de "Encanto", animação da Disney ambientada na Colômbia e vencedora do Globo de Ouro de melhor animação, conseguiu ultrapassar Adele e chegou ao topo do Top 200 da Billboard.



Com músicas de Lin-Manuel Miranda, o responsável pelas canções de "Moana" (2016) e "Hamilton" (2015), a trilha sonora da animação tirou a Disney de um hiato de dois anos desde que "Frozen 2" (2019) alcançou o topo do ranking.



Assim, "30", o álbum de Adele, lançado em novembro de 2021, perdeu o primeiro lugar da lista após liderar por seis semanas. "We Don't Talk About Bruno" e "Surface Pressure" são as músicas de destaque de "Encanto", segundo os dados da Billboard.



A obra se tornou a sexta trilha sonora de um filme de animação a chegar ao primeiro lugar desde que a Billboard começou a publicar os dados regularmente. Antes, "O Rei Leão" (1994), "Pocahontas" (1995), "George, o Curioso" (2006),"Frozen" (2014) e "Frozen 2" ocuparam o posto.

"Encanto", que chegou no dia 24 de novembro aos cinemas brasileiros, conta a história da família Madrigal, que vive nas montanhas da Colômbia em uma casa mágica, na charmosa cidade que dá nome ao longa.

A magia deu a cada Madrigal um dom, exceto a Mirabel (voz de Stephanie Beatriz, de "Brooklyn Nine-Nine"). Embora ela tente dar o melhor de si em não se sentir excluída, às vezes acredita que ser diferente não é tão bom assim - até que descobre que a magia está em perigo e assume a missão de salvar a família.