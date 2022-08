Estreia de Simone em carreira solo já tem data marcada; confira

Depois de anunciar que vai seguir no sertanejo, Simone anunciou a data em que lançará suas primeiras canções sem a irmã Simaria. Em comunicado enviado pela assessoria de imprensa da cantora, ela já está escolhendo o repertório inédito para a estreia em outubro. "A partir de outubro, a artista apresenta as canções sertanejas inéditas, que segue no gênero em que brilhou e ocupou as primeiras posições nas paradas de todo o Brasil", diz o comunicado.





Simone, que acrescentou o sobrenome Mendes, em sua assinatura artística confirmou que seguirá com o escritório do empresário Roberto Costa, que acompanhou a dupla sertaneja nos últimos anos. Além da escolha de repertório, ela já prepara uma turnê para rodar o Brasil com o novo projeto.

Simone e Simaria anunciaram o fim da dupla sertaneja na noite da última quinta (18). Em uma postagem publicada nas redes sociais de ambas as artistas, elas alegaram que, a partir de agora, irão se dedicar a carreira solo. "Em respeito aos fãs, amigos e parceiros, Simone e Simaria comunicam oficialmente que as atividades da dupla estão encerradas", dizia o texto. "As artistas seguem, a partir daqui, em carreira solo".





No último domingo (21), ela conversou com os seguidores nos stories do Instagram e admitiu que tem algumas ideias do que pretende fazer com a carreira solo. "Andei lendo algumas matérias falando que eu iria seguir carreira no gospel. Todo mundo sabe que eu sou cristã, mas eu ainda não vou seguir o gospel porque ainda não é tempo. Sou apaixonada, amo louvar e é o que me traz paz, alegria, felicidade. Eu preciso obedecer o tempo de Deus", começa a cantora reforçando a permanência no sertanejo para logo completar. "Permaneço cantando um estilo de som que eu também amo, que eu cresci ouvindo, que me deu tudo na minha vida, que é o sertanejo. A sofrência aqui é garantida e esse som me move".