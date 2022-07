Felipe e Rodrigo gravam primeiro DVD com participações de Luan Santana e Fernando e Sorocaba

Na última terça-feira (19), o mercado do showbusiness estava com seus olhos voltados para a gravação de DVD que acontecia em Mairinque, interior de São Paulo. Conhecidos por suas composições autoriais cantadas por grandes artistas como Henrique e Juliano, Gusttavo Lima e muitos outros, ontem a noite era deles, Felipe e Rodrigo. Com um cenário projetado pelo renomado Catatau, o palco estava repleto de Led, bem colorido e marcado por um grande rádio que anunciava cada faixa apresentada pela dupla, que cantou e emocionou a todos os convidados em seu primeiro DVD.

Com 14 faixas inéditas, produzidas pelo icônico Eduardo Pepato, o novo projeto contou com as participações de Luan Santana na canção “Chip Novo”, dos amigos Fernando e Sorocaba em “Beijo, fumaça e mentira” e, na plateia, prestigiando os artistas, Felipe Araujo e Kauan, dupla de Matheus e também empresário dos amigos. Focados há mais de um ano neste trabalho, Felipe comenta “Estamos trabalhando ao máximo na entrega desse trabalho, separamos cada música pensando em amor, alegria e felicidade”, afirmou. Rodrigo, complementa “esse projeto é a realização de um grande sonho na nossa carreira. Estava muito ansioso com essa gravação e, desde ontem, não parava de chorar. Subir no palco e conter as lagrimas, foi muito difícil”.

Para os sertanejos, essa será a oportunidade que o público terá de conhecer de fato quem está por trás dos grandes hits tocados nos streamings e rádios do Brasil, que já somam mais de 2 bilhões de visualizações, somente no YouTube. Acha que é só isso? Não! Cinco das maiores músicas da história do Spotify, também foram compostas pela dupla.

Empresariados, também, por Pablo e Lucas Linhares, a dupla se destaca pelo carisma, talento e simplicidade. Amigos de composição e estrada, Felipe e Rodrigo já emplacaram inúmeros sucessos na voz de grandes artistas. Felipe é de Mesquita no Rio de Janeiro e Rodrigo nasceu em Campinas, São Paulo. Ambos contam que a influência da família foi muito importante na construção de vida e no caminho trilhado até a formação da dupla. “Nos conhecemos de verdade quando sentamos para compor o sucesso “Arranhão” da dupla Henrique e Juliano, foi nesse momento que nos aproximamos mais e decidimos formar a dupla”, contou Felipe. “Foi um verdadeiro encontro de almas, pois ambos já tínhamos a vontade de cantar as nossas próprias composições”, complementou Rodrigo.

Além de “Arranhão” da dupla Henrique e Juliano, Felipe e Rodrigo tem na história grandes sucessos como “Ficha Limpa” do Gusttavo Lima, “Molhando o volante” - Jorge e Mateus, “Não sei o que lá” - Maiara e Maraisa e Marília Mendonça além de mais de 20 canções na voz de Fernando e Sorocaba, Tarcísio do Acordeon, Zé Neto e Cristiano, Diego e Victor Hugo, Mari Fernandez, Guilherme e Benuto, Luan Santana e Barões da Pisadinha. Você acha que é só isso? Não! A lista de cantores que já estouraram com letras de Felipe e Rodrigo não para por aí. Os queridinhos do Brasil, Matheus e Kauan, também estão nessa lista. Sucessos da dupla como “Vagabundo”, “Barulho das rodinhas” e o grande hit do momento “Gatilho” também são composições especiais dos amigos.