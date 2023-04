Festival em Londrina celebra a potência cultural do Hip Hop e seus quatro elementos

O Hip Hop não só ganha cada vez mais destaque como se consolida no cenário nacional como uma expressão potente, e, para celebrá-lo, Londrina recebe o festival Hip Hop in Hash no Iate Clube no dia 6 de maio. O objetivo do evento é valorizar e potencializar ainda mais a essência deste movimento artístico e cultural que há décadas se tornou a voz da juventude.





Além do primeiro grande evento de rap após a pandemia, o festival passeia pelos quatro elementos do Hip Hop: o rap, DJ, graffiti e o breakdance, em uma programação de 12 horas de festa. O rapper mineiro Djonga, as irmãs Tasha e Tracie, Kyan e Marechal são os artistas nacionais que se apresentarão, dividindo o palco com artistas locais de Londrina e região, entre eles Rhai, Uzi, Coletivo Máfia, Nappa, Luli, Lubs & Blackstage e muito mais.



O atual campeão nacional Big Mike (SP) e outros MCs da região disputam uma intensa batalha de rima mediada por Bob 13 (SP), mestre de cerimônia da Batalha da Aldeia (SP), sucesso na internet com mais de 3 milhões de inscritos. Além da disputa, Bob e Big Mike participam de um bate-papo com o público sobre suas trajetórias e a construção e importância das batalhas de rima em suas vidas.





Valorizando ainda mais o quesito da música, o evento contará com os DJs Samu, Gangrena & Kachorrona, DJ Fran & Rei e DJ Frá, animando a festa e ministrando workshops de discotecagem para os interessados na arte dos discos e mixagem. E se existe o interesse de entender como funciona o universo da grafitagem, Carão e Kenia Kuriki, do coletivo Cap Style, artistas que encantaram Londrina com alguns dos seus painéis produzidos nos viadutos da Avenida Dez de Dezembro e outros pontos da cidade, ficarão responsáveis pelo live paint de graffiti embelezando ainda mais a paisagem às margens do Lago Igapó.



O festival também preparou uma roda de diálogo entre os quatro elementos do hip-hop para evidenciar as diferentes manifestações artísticas presentes no Hip Hop e em constante visibilidade, e também reforçando as origens e questões sociais presentes no movimento, de uma maneira leve, descontraída e didática.





Os ingressos já estão no 5º e último lote. O espaço do Iate Clube de Londrina foi pensado para que o público curta a festa de 12 horas com o máximo de conforto possível.





Menores de 14 e 15 anos poderão acessar o evento junto com responsável munido de ingresso, já os de 16 e 17 anos acessam com autorização assinada e registrada em cartório.