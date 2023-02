Festival Hip Hop in Hash traz rappers de destaque nacional a Londrina

Para celebrar a ascensão do hip-hop no cenário nacional, Londrina recebe o rapper Djonga, as irmãs Tasha e Tracie, Kyan e MC Marechal no Hip Hop in Hash, festival que acontecerá no Iate Clube de Londrina, no dia 6 de maio.







É o primeiro grande evento de rap após a pandemia. Além dos artistas de projeção nacional, a festa também reunirá, com diferentes atrações, os quatro elementos que compõem o movimento hip-hop: rap, DJ, graffiti e breakdance.

Compondo as 12 horas de festa, o atual campeão nacional Big Mike (de São Paulo) e outros MCs da região disputam uma intensa batalha de rimas mediada pelo paulista Bob 13, mestre de cerimônia da Batalha da Aldeia (SP), sucesso na internet com quase 4 milhões de inscritos e 900 milhões de visualizações no YouTube.







O festival também terá - além de batalha de DJs, apresentações e disputas de dança - workshops de discotecagem e grafitti. O artista londrinense Carão, do coletivo Cap Style, que ficou famoso em Londrina com alguns dos seus painéis produzidos nos viadutos da avenida Dez de Dezembro, ficará responsável pelo live paint de graffiti às margens do Lago Igapó.



O Hip Hop in Hash também preparou uma roda de diálogo entre os quatro elementos do hip-hop. O objetivo é evidenciar as diferentes manifestações artísticas presentes na cultura e em constante visibilidade, assim como reforçar as origens e questões sociais presentes no movimento, de uma maneira leve, descontraída e didática.





Menores com mais de 14 anos só poderão acessar ao evento com o responsável.

