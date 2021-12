Gloria Groove lança o terceiro single do álbum 'Lady Leste'

Quem dá mais por Gloria Groove? Após explodir com "A Queda", Top 50 do Spotify e #1 nos vídeos em alta do YouTube, a drag queen mais ouvida do mundo lança mais um projeto inovador: "Leilão", terceiro single do aguardado álbum "Lady Leste".

"Com uma sonoridade mais voltada pro hip hop, avanço na discussão acerca da valorização do meu nome, minha marca, minha carreira. O tom debochado-ostentação convidando para um suposto leilão ilustra a sensação de ser uma figura incomum na indústria e estar crescendo de forma improvável em um mercado dominado por grandes corporações", explica Gloria Groove, que tem a carreira gerenciada por Samy Elia, empresário e CEO da SB Music.





Em seu novo trabalho, a cantora analisa o seu próprio sucesso e manda um papo ousado e corajoso para as grandes empresas que se interessam por Gloria Groove como uma marca.





"Sei que sou uma artista que rompe barreiras em diversos níveis e me fascina ver a curva do meu processo de amadurecimento e valorização como artista nessa indústria. Quando comecei a apostar no meu trabalho como drag queen, todas essas oportunidades eram apenas sonho. 'Leilão' é o meu jeito de dizer que tenho confiança em meu trabalho, que sei que é fruto do meu esforço, e que merece sim reconhecimento à altura", afirma.

Para o clipe, Gloria repete a vitoriosa parceria com Felipe Sassi, diretor dos dois primeiros projetos audiovisuais de "Lady Leste": "BONEKINHA" (40,4 milhões de views no YouTube) e "A Queda" (48,7 milhões de acessos). Em "Leilão", a drag queen se dividirá em três papéis, ressaltando sua qualidade também na atuação que pode ser vista em suas apresentações no "Show dos Famosos" (Globo).





"Mais uma vez me junto com Felipe Sassi para fazer cinema em music video, dessa vez mais cinema do que nunca. Numa dinâmica à la 'Sedanapo', dou vida a três diferentes personagens que se correlacionam para contar a história de uma criatura fantástica que passa por um grande processo de valorização até ocupar seu lugar de destaque e protagonismo. Destaque para a parceria inédita com o genial Pietro Schlager, diretor e criador de personagens que assina duas grandes caracterizações neste filme", comemora Gloria.





"Leilão" sucede "A Queda", que bateu recordes na carreira de Gloria Groove. É simplesmente o clipe pop solo mais visto e curtido de 2021 e ultrapassou 80 milhões de streams contando todas as plataformas. Hit do Halloween, gerou mais de meio milhão de vídeos no TikTok. Desde o lançamento, há cinco semanas, está entre as 200 músicas mais executadas no Spotify e alcançou o Top 10 e todas as plataformas de música: Spotify, Deezer, Amazon, Resso, Apple e iTunes.





Com "A Queda", Gloria ainda tornou-se a primeira drag queen solo a conquistar o Top 200 da Billboard e explodiu em outros continentes. Atingiu o Top 50 em Portugal e o Top 200 no Uruguai, na Suécia e em Cabo Verde.





"BONEKINHA", primeiro single de "Lady Leste", acumula mais de 70 milhões de streams em todas as plataformas somadas, gerou mais de 100 mil vídeos no TikTok e alcançou o Top 50 no Spotify. Também está entre as 200 mais tocadas em todas as plataformas de streaming. O clipe, repleto de referências da adolescência da drag queen na Vila Formosa (zona leste de São Paulo), é o segundo de uma artista pop solo mais visto no YouTube em 2021.





"Lady Leste" exalta suas origens na região mais populosa de São Paulo e a arte draq queen, da qual a cantora é referência desde seu primeiro clipe, "Dona" (2016). "Essa era nasceu da minha vontade de fazer música pop que me desse a sensação de estar novamente junto dos fãs e em cima dos palcos, ao mesmo tempo que conto a minha história de amor e poder com o lugar onde nasci e amadureci, a zona leste de São Paulo. É muito presente a fusão de estilos como o funk, o rock, o trap, o hip hop, o EDM [electronic dance music], o reggaeton e a rasteirinha que se transmutam em um pop cheio de atitude e irreverência. Os fãs podem esperar muito mais sons dançantes e visuais icônicos", descreve.