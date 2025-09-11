Gorillaz lança a faixa 'The Happy Dictator' e anuncia novo álbum para 2026

O Gorillaz acaba de lançar a faixa “The Happy Dictator”, colaboração inédita com o duo Sparks - cultuados irmãos Ron e Russell Mael, em atividade há mais de 50 anos. O single é a primeira amostra de The Mountain, novo álbum que será lançado em 20 de março de 2026, pelo selo KONG, criado pela própria banda.





Composto por 15 faixas, The Mountain reúne uma lista diversa de colaboradores, entre eles Bizarrap, Black Thought, Anoushka Shankar, Omar Souleyman, Johnny Marr, Yasiin Bey, além de participações póstumas de nomes como Bobby Womack, Dennis Hopper e Tony Allen. Gravado em Londres, Devon, Índia, Síria e Estados Unidos, o disco mescla vozes e sonoridades em cinco idiomas: árabe, inglês, hindi, espanhol e iorubá.

A arte do álbum, assinada por Jamie Hewlett, retrata os personagens virtuais da banda em sua temporada na Índia, onde parte do projeto foi desenvolvido. As ilustrações estarão disponíveis em versão de livro e em impressões especiais.





Criado por Damon Albarn e Jamie Hewlett, o Gorillaz é formado por 2D, Murdoc Niccals, Russel Hobbs e Noodle. Vencedora do BRIT e do Grammy, a banda virtual é referência em inovação musical e estética digital, com colaborações de peso e oito álbuns lançados até hoje.

O lançamento de The Mountain será acompanhado por uma turnê que terá início em 21 de março de 2026, em Manchester, com passagens por Birmingham, Glasgow, Leeds, Cardiff, Nottingham, Liverpool, Belfast e Dublin. O destaque será o primeiro show solo em estádio do Gorillaz, no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, em 20 de junho, com Sparks e Trueno como atrações de abertura.





Além do álbum em formato digital, estão confirmadas edições em CD padrão, deluxe 2CDs, vinil padrão, vinil com livro de capa dura e caixa de colecionador limitada. A pré-venda já está disponível no site oficial da banda.

