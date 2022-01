Gusttavo Lima divulga número de telefone em música e é processado por dona da linha

Com o sucesso "Bloqueado" subindo cada vez mais na lista de músicas mais reproduzidas nas plataformas digitais do Brasil, Gusttavo Lima não está apenas se dando bem com a nova aposta musical, lançada no fim de 2021. O cantor está sendo processado por uma mulher por divulgar o número de telefone dela na música.

A composição não é de Gusttavo, mas a mulher, que não foi identificada, afirma estar sofrendo com a perturbação desde que o seu número foi parar na boca de milhões de brasileiros. O telefone citado na letra do hit tem apenas oito dígitos (diferente dos nove utilizados nacionalmente) e não tem DDD (Discagem Direta a Distância), mas, mesmo assim, a mulher pede uma indenização de R$ 105 mil e a retirada da numeração da música.



Em nota à Folha de S. Paulo, a assessoria de Gusttavo Lima afirma que o cantor não foi notificado ainda sobre o processo e aguardará para se manifestar. A causa tramita na 24ª Vara Cívil desde dezembro de 2021, mês em que o álbum que contém a música foi lançado. "Bloqueado" já soma quase 27 milhões de visualizações no Youtube e mais 31 milhões de reproduções no Spotify, em pouco mais de um mês de lançamento.