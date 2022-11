Indicada ao Grammy, Luísa Sonza rebate críticos nas redes

Após ser indicada ao Grammy Latino, Luísa Sonza, 24, relembrou no Twitter as críticas que recebeu ao longo da carreira.





"Vocês sabem que já me tacharam tanto de sem talento, de ruim, de que só tenho algo por causa dos outros, já riram tanto de mim, e agora eu tô indicada com o meu álbum que fiz com 22 anos ao Grammy. Não escutem as m*rdas que falam de você, eles não servem para nada. Acredita que tu chega lá, seja onde for", escreveu na rede social.

Luísa Sonza foi indicada na categoria "Melhor Álbum de pop contemporâneo em língua portuguesa" com o álbum "Doce 22".





Além dela, também foram indicados Marina Sena (com o álbum "De Primeira"), Jão (com o álbum "Pirata"), Gilsons ("Pra Gente Acordar") e Bala Desejo ("Sim Sim Sim").





