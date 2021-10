James Blunt dança 'Coração Cachorro' e brinca sobre dinheiro dos direitos autorais

O cantor e compositor britânico James Blunt, 47, compartilhou em seu TikTok um vídeo, nesta terça-feira (26), dançando ao som da música "Coração Cachorro", faixa dos brasileiros Ávine Vinny e Matheus Fernandes, que viralizou no aplicativo e alcançou o 1º lugar do top 200 do Spotify.

O forró usa em um trecho a melodia da canção "Same Mistake", lançada pelo britânico em 2007. No vídeo, Blunt aparece cantando sua música, quando é interrompido no refrão pelos brasileiros, então o artista elogia o sucesso e faz até uma dancinha para o hit.

"Amei! Que coisa boa", fala o britânico no vídeo. "Vocês vêm sempre aqui? Eu sou da Inglaterra", continua o artista na brincadeira. "Arrasaram! Vejo vocês no bar!", completa o cantor enquanto trechos de "Coração Cachorro" são tocados ao fundo.





Na legenda do vídeo, o cantor parabenizou novamente a dupla pelo sucesso e fez uma brincadeira. "Parabéns pelo nº 1, pessoal! Vou mandar os meus dados bancários em breve", escreveu na legenda da publicação.

Em seu perfil oficial do Instagram, Ávine Vinny compartilhou o vídeo e comemorou a brincadeira. "Completamente sem reação", começou na legenda. "James Blunt, meu Deus! Olha isso Matheus Fernandes... E disse que vai mandar a conta bancária, mas eu quero primeiro é o feat", completou.