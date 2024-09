Lady Gaga e Bruno Mars brilham com 'Die With a Smile'; confira mais 30 feats marcantes na indústria musical

Hits como Telephone, Empire State Of Mind e Under Pressure completam a lista

Enquanto isso, no Spotify, o single estava no topo do ranking Top 50 Global, com 10.164.673 reproduções. No entanto, no ranking Top 50 Brasil, o feat está em 13º lugar, atrás de produções como "De Graça ou Pagando" (10º) do Grelo, "Só Fé" (5º) do Grelo e "Patrai" (1º) de Nattan, Zé Felipe e O Rei da Batidinha.

Até terça-feira (3), a faixa ocupava a terceira posição no ranking, atrás de "I Had Some Help", de Post Malone e Morgan Wallen, em segundo lugar, e "A Bar Song (Tipsey)", de Shaboozey, em primeiro. Na Billboard Digital Song Sales dos Estados Unidos, a dupla lidera o ranking. Nesta quinta-feira (5), a música ainda ocupava a sexta posição no ranking.

MAS AFINAL, SOBRE O QUE É A MÚSICA?





O clipe se encaixa com a letra, começando com Bruno Mars, que inicia a música contando um sonho em que precisou se despedir de seu amor. Ao acordar, ele reflete sobre a brevidade da vida e a incerteza do futuro, decidindo amar sua amada intensamente como se cada momento fosse o último. A repetição da frase "If the world was ending, I'd wanna be next to you" reforça a ideia de que, diante do fim do mundo, o que realmente importa é estar ao lado de quem se ama.

No início, a personagem de Lady Gaga desempenha um papel secundário tocando piano, mas a partir de 1:25 do clipe, ela ganha destaque e intensifica a relação dos personagens, como um casal apaixonado lidando com a fragilidade da vida. O figurino dos dois reforça a ideia de que se completam: enquanto o tom de azul claro presente na maior parte do vestuário representa tanto a frescura de um amor jovem quanto a confiança mútua, o vermelho simboliza a paixão, aparecendo em elementos das roupas, como nas mangas do vestido de Gaga e na blusa sob o blazer azul de Mars.