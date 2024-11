Linkin Park fisga a juventude revoltada em álbum de retorno

Para os fãs do Linkin Park, dia 15 de novembro vai passar a ser o dia oficial no qual a banda ressuscitou, depois de parar por sete anos. Não pelo show que acontece no Allianz Parque, em São Paulo. É apenas uma coincidência com a data do lançamento mundial de "From Zero", oitavo álbum da banda americana desde sua estreia, em 2000, com "Hybrid Theory".



O disco é muito bom e chega depois de um longo hiato provocado pelo suicídio de um dos vocalistas, Chester Bennington, em 2017. Ele foi substituído pela cantora Emily Armstrong, que tem a dura tarefa de berrar tanto quanto seu antecessor. Houve também uma troca de bateristas, com Rob Bourdon, um dos fundadores, dando lugar a Colin Brittain.

Ninguém perde tempo em comentar a mudança das baquetas, porque o foco no lançamento de "From Zero" é saber se Emily Armstrong vai segurar a missão de agradar aos fãs órfãos na voz forte e rouca de Chester. O que se escuta no álbum novo dá a impressão que ela vai num ótimo caminho.



Começando na cena roqueira numa leva de bandas classificadas como "nu metal", o Linkin Park estourou já no primeiro álbum, com um rock pesado que contemplava misturas com o rap. Esse balanço estava alicerçado na combinação das vozes de Mike Shinoda, com os pés no hip hop e um pouco no pop, e Chester, representante de um punk-metal ensandecido.

Os maiores hits do grupo, como "In the End" e "Numb", seguem a fórmula: Shinoda abre a música, com um cantar, digamos, mais tranquilo, mesmo sobre batidas pesadas, e aí Chester entra rasgando, como uma serra elétrica vocal.



Praticamente do começo ao fim, "From Zero" segue essa cartilha, e é um grande disco. Pode ser chamado de nu metal, de hip hop pesado ou de que quiserem. O que importa é que tem os elementos para fisgar qualquer ouvinte adolescente com um pingo de revolta na alma.

E, algo que pode soar como um sacrilégio aos órfãos do vocalista morto, Emily agrega coisas bem boas ao som da banda.



Os dois primeiros singles, "The Emptiness Machine" e "Heavy Is the Crown", são exatamente como os sucessos anteriores. Shinoda elenca os versos em hip hop, há uma breve "ponte" com pegada pop, e então Emily abre as portas do inferno com um vozeirão muito poderoso. Ou seja, Linkin Park sendo Linkin Park.

Mas o terceiro single, "Over Each Other", já dá indícios do que a vocalista pode acrescentar ao grupo. Aos 38 anos, Emily tem uma carreira longa como cantora no Dead Sara, banda que formou numa, digamos, linhagem mais tradicional do metal. Entre 2008 e 2021, gravou cinco álbuns.



"Over Each Other" ganhou um clipe com historinha, coisa nem sempre seguida pelo Linkin Park, que gosta de vídeos com performances no palco. No clipe, a personagem interpretada por Emily sofre um acidente de carro ao lado de uma amiga. O pequeno drama evolui para um final surpreendente.

É uma surpresa ouvir uma música que escapa um pouquinho desse template quase imutável do Linkin Park. É uma espécie de "quase balada", mas que tem bastante peso e evolui para um tom épico. E o vocal é todo da cantora. Fica possível perceber que ela tem uma voz bela e educada.



Em outra música, "Stained", menos pesada e dividida entre passagens de hip hop e puro pop, Emily mostra mais recursos do que apenas uma boa gritaria. Na véspera do lançamento do álbum, a faixa liberada foi "Two Faced", uma inegável representante do consagrado modo Linkin Park de fazer canções. Mais uma que pode ser encaixada nos shows entre os hits antigos sem que a coisa desande.

Se é verdade que "From Zero" não tem muito mais novidades do que a substituição vocal, os dois shows da banda no Allianz Parque, nesta sexta (15) e sábado (16), vão servir para avaliar a aceitação do público diante da nova vocalista e se, como tudo indica, a química entre o repertório novo e o antigo vai se realizar.



A banda também já confirmou mais apresentações no Brasil em 2025, entre 8 e 15 de novembro, passando por São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Porto Alegre.

E na última segunda-feira, a banda fez um show em Bogotá, na Colômbia. Um problema técnico no som fez a apresentação ficar interrompida por vários minutos. Passando por cima disso, foi considerada uma noite inesquecível pela imprensa local.