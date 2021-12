Mãe de Beyoncé diz que novo álbum da cantora será lançado 'muito em breve'

A mãe da cantora norte-americana Beyoncé, Tina Knowles, deixou escapar na quarta-feira (1º), durante transmissão ao vivo no Instagram, que o próximo álbum de sua filha está prestes a ser lançado. A designer de 67 anos respondeu a um fã que perguntou sobre o novo disco. "Fiquem ligados", disse. "Muito em breve".

Logo depois de mencionar o álbum, Tina desconversou e encerrou a live. A atitude só aumentou o ar de mistério em torno do sétimo lançamento de estúdio de Beyoncé. Na segunda-feira (30), os fãs da cantora identificaram um novo material registrado no banco de dados do mercado musical "Discogs" pela Sony Music Publishing, distribuidora de Bey.

A intérprete de "Formation" criou um hábito de preparar seus lançamentos em segredo, divulgando-os em sua totalidade como surpresa para o público. O mesmo foi feito com o álbum visual "Lemonade", de 2016, e "Everything is Love", de 2018, feito em parceria com o marido da cantora, Jay Z.





Desde seu último disco solo com músicas inéditas, a texana lançou uma compilação de performances ao vivo, "Homecoming", em 2019, e participou da trilha sonora do filme live action "O Rei Leão", da Disney. A trilha veio acompanhada de mais um álbum visual, que complementa a mensagem do longa com a celebração de culturas do continente africano e a beleza negra.





Mais recentemente, em 12 de novembro, ela lançou a canção "Be Alive", gravada para o filme "King Richard: Criando Campeãs", que conta a história das irmãs estrelas do tênis Serena e Venus Williams. Beyoncé ainda prepara para venda uma nova linha de roupas de sua marca, Ivy Park, em parceria com a Adidas.