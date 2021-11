Maiara e Maraisa e Henrique e Juliano contratam equipe de Marília Mendonça

Maiara e Maraisa e Henrique e Juliano estão fazendo uma força-tarefa para contratar algumas pessoas que faziam parte da equipe da Marília Mendonça, morta em um acidente aéreo no dia 5 de novembro.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE



A informação foi divulgada pela assessoria da cantora. Como as duas duplas já têm as suas bandas, eles não vão conseguir agregar os músicos que atuavam com Marília.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Mas, alguns deles devem seguir com o irmão da artista, Gustavo, que forma uma dupla com Dom Vitor.



Maiara e Maraisa e Henrique e Juliano eram muito amigos de Marilia Mendonça. Eles estão seguindo exemplo dado pela própria cantora que, após a morte de Cristiano Araújo em um acidente de carro em 2015, contratou pessoas que trabalhavam com o cantor.



Um deles era o produtor Henrique Bahia, que também morreu na queda do avião em que Marilia estava.

Continua depois da publicidade



O acidente deixou outras três vítimas: o tio da cantora, Abicieli Silveira Dias Filho, o piloto Geraldo Martins de Medeiros e do copiloto Tarcísio Pessoa Viana.





A aeronave estava indo para Caratinga, onde ela faria um show, mas caiu numa serra em Piedade de Caratinga, cidade a 309 quilômetros de Belo Horizonte.