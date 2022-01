Morre aos 91 anos a cantora Elza Soares, a 'Voz do Milênio' do Brasil

Eleita a "Voz do Milênio" brasileira pela rádio inglesa BBC, a cantora Elza Soares morreu nesta quinta-feira (20), aos 91 anos, em sua casa, no Rio de Janeiro. Segundo postagem em seu perfil oficial no Instagram, o óbito ocorreu às 15h45, de causas naturais.

Além do reconhecimento da rádio, Elza também figurou como uma das cem maiores vozes da música brasileira em lista publicada pela revista especializada Rolling Stones.

Segundo a nota, Elza "viveu uma vida apoteótica, intensa, que emocionou o mundo com sua voz, sua força e sua determinação". O informe de falecimento termina ressaltando que, "feita a vontade de Elza Soares, ela cantou até o fim."





Filha de operário e lavadeira, Elza Gomes da Conceição nasceu em junho de 1930, no Rio de Janeiro. Ela foi criada na favela de Moça Bonita e, aos 12 anos, foi obrigada pelo pai a se casar com Antonio Soares, conhecido como Alaúde, de quem pegou o sobrenome. Aos 13, ela foi mãe pela primeira vez. Aos 15, já tinha perdido um dos filhos para a fome. Aos 21, já era viúva.