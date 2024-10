One Direction volta às paradas de sucesso após morte de Liam Payne

Após a morte de Liam Payne, a banda One Direction voltou a aparecer na principal parada de sucessos dos Estados Unidos.





Todos os cinco discos da banda inglesa da qual Payne foi membro voltaram para a Billboard 200, que organiza uma tabela dos álbuns mais vendidos dos EUA.





"Four", de 2014, foi o disco que mais vendeu após a morte do cantor, ocupando a 31ª posição. "Midnight Memories", lançado em 2013, esteve na 38ª posição, enquanto 'Made in the A.M.', de 2015, foi para a 62ª posição.





'Up All Night', de 2011, esteve na 88ª posição e 'Take Me Home', de 2012, chegou à posição 103ª.

Um dia após a morte do cantor inglês, a reprodução das músicas da boy band saltaram de 5,9 milhões para 22,2 milhões nas plataformas de streaming.





Payne morreu no dia 16 deste mês ao cair do terceiro andar de um hotel, localizado no bairro de Palermo. Agentes do Sistema de Atenção Médica de Emergência (SAME) teriam sido acionados após uma chamada relatando as ações de um homem agressivo, possivelmente sob efeito de drogas e álcool.