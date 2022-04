Orquestra da UEL apresenta segundo concerto da Temporada Ouro verde 2022 no dia 14

O segundo concerto da Osuel (Orquestra Sinfônica da UEL) na Temporada Ouro Verde 2022 ocorre no próximo dia 14 de abril (quinta-feira). Sob regência do Maestro convidado Vitor Gorni, com repertório no Jazz, Choro e Música Popular Brasileira, o evento traz músicas de Duke Ellington, Dave Brubeck, Chick Corea, Tom Jobim, Dorival Caymmi, Paulinho da Viola, Raul de Barros, entre outros.

Em relação aos arranjos, a maioria é assinada por Gorni. O maestro também incluiu no programa arranjos de músicos da própria Osuel, além de participações de diversos outros como solistas no concerto.

A apresentação marcará a primeira audição mundial com orquestra de duas obras: “Terra Brasilis” (composição de Vitor Gorni, dedicada ao Maestro Othonio Benvenuto) e “Terno” (escrita especialmente para o Clube do Choro de Londrina pelo compositor carioca Maurício Carrilho). O concerto contará também com dois convidados especiais: Ozório Perez (do Clube do Choro de Londrina), no Violão de 7 Cordas, e a cantora Elisângela Garcia.





Os ingressos estarão à venda a partir de segunda-feira (11). Eles podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro Ouro Verde, das 14h às 19h. A entrada inteira será vendida a R$ 20, a meia-entrada custará R$ 10.