Projeto Maresias reúne músicos de Londrina; assista ao clipe

Nesta terça-feira (4), estreou a 1ª Edição do Projeto Maresias. O lançamento contou com a participação de novos artistas do cenário londrinense, junto com personagens já consolidados da cena local.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Entre os convidados estão o grupo SANG, composto por Pedro Caldeira, Caio Soares e Guilherme Lopes; a artista Jô Melodia; o músico Lucca Reis; Luis Josiaqui nas vozes e violão; Alice Carvalho no backing vocal e Tiaguera, cantor do grupo Mama Quilla, também nas vozes.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





A banda conta com a ilustre participação de Leonardo Cacione e Bruno Guimarães, ambos do grupo Terra Celta. E, na flauta transversal, Lara Moretti.





Assista já!